Хорошие новости: орангутанг-строитель, невеста-тракторист и танцующий судья

Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на Piter TV. Здравствуйте! Сегодня поговорим о человеческих способностях приматов, невесте-трактористке, необычных гонках на ванных и танцующем футбольном судье. Словом, интернет опять полон смешных роликов!

Уникальный видеоролик предоставил телеканал ВВC. На нем самка орангутанга увидела, как ее товарищ – другой орангутанг – мастерски пользуется пилой и начала соревноваться с ним в распиливании дерева. То, что ранее уже удавалось научить орангутанга пользоваться пилой, не секрет, правда, в неволе это впервые.

Женщины полны сюрпризов! Это еще раз доказала жительница Ирландии, которая приехала на собственную свадьбу за рулем трактора. Оказалось, что так девушка осуществила свою детскую мечту. Цвет для своей кареты невеста выбрала красный, при этом она также арендовала тракторы для подружек невесты. Кстати, жених тоже отличился. Вместе с друзьями он добирался до места проведения свадьбы на двух грузовиках. Видимо, эти двое просто созданы друг для друга!

А в Швейцарии, тем временем, прошли гонки на ванных. В альпийском городе Штоос уже пятый год подряд проходят эти необычные соревнования. По правилам "ванная" команда должна максимально быстро спуститься с горы. При этом каждый ее участник должен быть одет в маскарадный костюм. Жаль, что в Олимпийские игры этот вид спорта пока не включен. Впрочем, будем надеяться.

Помните, мы рассказывали о танцующем фермере? Так вот, еще один талантливый танцор покорил сеть! На это раз героем стал футбольный судья, прозванный Маргарида. Его танцы и розовая форма приводят и игроков, и болельщиков в полный восторг. Когда Маргарида на поле, какая разница, чья команда выигрывает?

А может быть нашей сборной тоже сменить форму на розовую и начать танцевать? Ведь когда так смешно, уже не важно, сколько голов пропущено!

Это были хорошие новости без политики, коррупции, экономического кризиса и вражды! До свидания!

Использованы материалы сайта youtube

Ольга Кеменчижиди, Андрей Жухевич

Видео: канал Piter.TV