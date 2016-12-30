Хорошие новости: танцующий фермер и Sia, добрые поступки и выдра-плясунья

Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на Piter TV. Здравствуйте! Сегодня обсудим любовь человека и животных к танцам, снежных зверей и добрые поступки!

Первая хорошая новость пришла к нам из Челябинска, где танцующая выдра покорила сердца посетителей местного зоопарка. На видео животное пританцовывает под музыку балалайки, стоя на задних лапках. Пользователи Сети выразили респект и уважение танцующему животному.

Но танцевала на этой недели не только выдра. Фермер из США Джей Лейвери также стал звездой соцсетей после своего зажигательного танца. Правда, в этом случае уже не под балалайку, а под песню певицы Sia, повторяя некоторые движения из клипа. Так и хочется сказать, поздравляем, Джей, вы в танцах!

А тем временем другой американец – школьный директор из штата Айова – побрился налысо, чтобы над его учеником не смеялись другие дети.

Речь идет о школьнике, который добровольно отказался от волос. Мальчик решил поддержать своего дедушку, больного раком, и побрил себя налысо. После этого одноклассники начали над ним издеваться. Тогда директор школы провел воспитательную беседу с учениками, после чего попросил мальчика сделать ему такую же прическу.





Через несколько дней после разговора некоторые школьники тоже побрились налысо в знак солидарности с теми, кто болеет раком.

Еще одно доброе видео появилось на ю-тюб канале Орегонского зоопарка. На кадрах животные проявляют бурную реакцию на выпавший снег. Медведи, слон и тюлень барахтаются в сугробах словно маленькие дети. Жаль только делать селфи с первым снегом животные пока что не научились.

Это были самые добрые и забавные видео прошедшей недели. И помните, никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на Piter.TV. До свидания!

Использованы материалы сайта youtube и facebook