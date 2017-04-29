Хорошие новости: теория шнурков, топ-вечеринка и бабушка на выпускном

Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды!Только хорошие новости на Piter TV. Сегодня поговорим о самых действенных методах борьбы с безграмотностью, о выпускных танцах в 93 года, неожиданной вечеринке и теории шнурков.

"Надеть или одеть?" - вот, в чем вопрос! Британский активист более 10 лет тайно исправлял надписи с грамматическими ошибками на вывесках в городе Бристоль.



Анонимный борец с неграмотностью действовал по ночам. Он искал надписи с лишними или недостающими апострофами и с помощью самодельного приспособления, которое называет "апострофизатор", устранял ошибки. Кстати, молодым человеком заинтересовалась британская телекомпания "Би-би-си" и сняла о нем документальный фильм.



А выпускник одной из школ Южной Каролины пригласил на школьный бал свою 93-летнюю бабушку на школьный выпускной.



Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell) предложил Бетти Джейн Кин (Betty Jane Keene) сопровождать его на мероприятие еще в прошлом году. К выпускному американка заказала себе платье, а также, как и полагается, обзавелась бутоньеркой из роз. Перед выпускным пенсионерка также сделала себе вечерний макияж, прическу и маникюр.



Исследователи из Калифорнийского университета, тем временем, выяснили, почему шнурки часто развязываются на ходу. Оказывается, во время бега нога ударяется о землю с силой, в семь раз превышающей силу тяжести.

Это приводит к растягиванию и ослаблению завязанного узла. Одновременно сила инерции воздействует на свободные концы шнурков, окончательно их развязывая. По мнению авторов статьи, понимание того, как динамические нагрузки влияют на узлы, очень важно, поскольку узлы встречаются везде — от ДНК до судоходства и парашютного спорта.



Кто сказал, что женщина-профессор - это скучно? Эрика Бига Ли развеивает этот стереотип! Преподавательница Школы информатики и вычислительной техники университета Индианы привела на занятие семилетнего сына Макса, предварительно нарядив его в костюм Годзиллы. Так, профессор Ли и студентов повеселила, и сына, и пользователей сети Интернет!



Кстати о веселье! В честь вас когда-нибудь устраивали вечеринку? Вернее, нет, не так. В честь вас когда-нибудь устраивали вечеринку совершенно не знакомые вам люди? Пользователи Интернета активно обсуждают историю о том, как компания молодых людей собиралась отпраздновать на Майорке 30-летие своего приятеля Джо Мак Грата. Когда тот отказался от поездки, билеты на его имя были куплены, а отель забронирован. Тогда друзья решили, что деньгам лучше не пропадать и нашли на Facebook случайного парня с тем же именем. Его и пригласили присоединиться к путешествию, причем бесплатно.



Это будет для Джо хорошим уроком, впрочем, вряд ли его еще куда-то позовут! На этом у нас все! Читайте любые новости, но смотрите только хорошие и только на Pier Tv! Пока-пока!

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