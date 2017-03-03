Хорошие новости:смех, слезы и тюленьи хлопки на "Оскаре-2017"

Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на Piter.TV, здравствуйте! Ее всегда с нетерпением ждут, к ней готовятся, а после еще долго обсуждают. Сегодня поговорим о 89-ой церемонии вручения наград премии "Оскар-2017" и вспомним самые милые и смешные моменты прошедшего события.

В этом году старт торжественному событию дал Джастин Тимбирлейк, исполнив зажигательную Can’t Stop the Feeling. Мало того, что Тимбирлейк сам неплохо зажег на сцене, так еще и заставил танцевать всех гостей "Оскара". Выступление певца уже назвали одной из главных удач прошедшей церемонии.

"Оскар" был бы не "Оскаром" без искромётных шуток ведущего. Правда, не всегда удачных, но всегда запоминающихся. В этом году церемонию вел популярный комик Джимми Киммел, который удивил гостей необычными розыгрышами. Так, в разгар торжества он заявил, что американцы не ходят в кино без еды, и в это время с потолка буквально посыпались угощения.

Не обошлось на этой церемонии и без слез. И это я не о создателях "Ла-Ла-Ленда" у которых на сцене отобрали уже врученную статуэтку. Бен Аффлек пустил мужскую скупую слезу, в то время как его родной брат Кейси Аффлек получал "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Другой трогательный момент связан с исполнительницей лучшей женской роли – Эммой Стоун. Дело в том, что вручил заветную статуэтку актрисе ни кто-нибудь, а талантливый, прекрасный и по совместительству кумир Эммы – Леонардо Ди Каприо. Кстати, кроме статуэтки Ди Каприо вручил Стоун еще и поцелуй в щёчку! Эх, повезло, так повезло!

Но повезло не только Эмме Стоун! Во время церемонии в зал привезли целую группу обычных туристов, которые даже не помышляли о подобном сюрпризе. Договорившись с экскурсоводом одной из туристических групп, ведущий премии Джимми Киммел попросил привезти туристов вместо выставки нарядов "Оскара" на настоящую церемонию, чтобы можно было "наблюдать платья на живых экспонатах". Сами того не подозревая, уставшие и сонные люди очутились на самой громкой закрытой тусовке года и в прямом эфире ТВ-каналов по всему миру.

Гости с удовольствием фотографировались со звездами: кому-то достался поцелуй от Райана Гослинга, а Дензел Вашингтон даже провел быструю свадебную церемонию для одной из пар, объявив их мужем и женой.

В историю этого "Оскара" войдет и Николь Кидман. Нет, статуэтку она не получила, впрочем и номинирована не была, а вот свое умение хлопать продемонстрировала всему миру!

В Сети набирает популярность ролик, где Кидман довольно необычно хлопает ладошами, неестественно вывернув запястья. "Может, маникюр просто не высох" – предположили пользователи Интернета.

Пока многие обсуждают наряды прошедшего "Оскара", осуждают его казусы и критикуют ошибки, смотрите "Хорошие новости" на Piter.TV. На этом у нас все, до свидания!





Использованы материалы сайта YouTube



