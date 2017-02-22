Хорошие новости: лучшие мужчины Интернета

Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на Piter.TV. Здравствуйте! Они добрые, сильные, заботливые и чертовски-привлекательные! Героями этого выпуска хороших новостей стали настоящие мужчины. Некоторые из них спасут вас от дракона, а другие посветят вам все свое время.

Так, начинающий актер из Калифорнии оставил свою карьеру, чтобы посвятить себя заботе о своей пожилой подруге. Речь идет о Крисе Сальваторе, который решил покинуть сцену и помогать 89-летней Норме Кук, больной лейкемией. Молодой человек познакомился с женщиной несколько лет назад, и они сразу подружились.

Недавно выяснилось, что из-за рака Норме осталось жить всего пару месяцев, тогда Крис оставил свою карьеру и все свободное время стал посвящать своей подруге. Они вместе смотрят фильмы, устраивают вечеринки и ходят на прогулки. Трогательные видео и фото молодой человек публикует на своей странице в Инстаграм.

А этот мужчина смело может носить звание лучшего папочки мира! Фотограф из американского штата Юта решил удивить маленькую дочурку и создал проект в стиле мюзикла "Красавица и чудовище". Джош Росси (Josh Rossi) занимается коммерческими и рекламными проектами. На этот раз он вместе с супругой Роксаной решил удивить маленькую Нелли и подготовил все необходимое для их совместной съемки. Сказать, что девочка была в неописуемом восторге – ничего не сказать!

Учитель английского языка из США также пользуется успехом у детей. Преподаватель придумал оригинальную манеру здороваться со своими учениками. К такому учетелю точно никто не опаздывает на уроки! Бэрри Уайт-младший ежедневно перед уроком проделывает одну и ту же процедуру: здоровается с каждым из своих подопечных персонально! При этом, каждое рукопожатие Бэрри отличается от предыдущего.



Нужна мотивация? Получайте! Житель Южной Африки с задержкой роста решил не поддаваться злой шутке природы и все-таки исполнить мечту детства: стать профессиональным бодибилдером. Калеб Мутомбо каждый день идет наперекор судьбе. При росте около одного метра и весе менее 40 килограмм юноша ежедневно проводит тренировке с тяжелыми весами. По его собственным словам, ему приятно наблюдать, что его мышцы растут, а кости крепчают.



Надеемся, Калебу удастся завоевать заветные медали и получить титул профессионального бодибилдера. А на этом у нас все! Мы поздравляем наших дорогих мужчин с Днем Защитника Отечества и напоминаем: чтобы быть настоящим мужчиной не обязательно брать в руки меч и сражаться, достаточно быть внимательным заботливым и сильным! До свидания!

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