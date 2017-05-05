Хит-кино: стражи Галактики, пёс-рокер и военная весна

Всем привет! У киновселенной Marvel юбилей. На экраны выходит 15 фильм по мотивам всемирно известных комиксов. Главные герои блокбастера "Стражи галактики. Часть 2" вновь попытаются спасти вселенную, после сокрушительной победы над злодеем в прошлой серии. А чем можете похвастаться вы?

Все герои снова в сборе: землянин Питер Квилл, известный также, как Звездный Лорд, молчаливый Дракс, зеленокожая воительница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот Ракета.

На этот раз они отправятся на поиски родного отца Питера, который покинул Лорда еще в детстве. По сюжету в картине появится новый персонаж – отец Питера Квилла. Его роль досталась актеру Курту Расселу. Хотя на это место метили самые заядлые красавчики и мэтры голливуда - Вигго Мортенсен, Лиам Нисон и Гари Олдман.

Авторский состав во втором эпизоде не изменился – режиссером остался Джеймс Ганн, а продюсером - Кевин Файги. Мужчины признались, что мечтали снять в эпизодической роли музыканта Дэвида Боуи. Однако, 10 января 16 года певец скончался. И еще один любопытный факт. Рост актрисы Элизабет Дебики, исполнительницы роли Аиши 190 см. Немало, скажете вы. Но режиссеру так не показалось. Чтобы возвышаться над Крисом Пратом, девушка надевала туфли на платформе. Таким образом, 188 сантиметров роста Прата ничего по сравнению с двухметровой Элизабет Дебики. Блокбастер "Стражи галактики. Часть 2" выходит в прокат 4 мая. Не пропустите!

А теперь добавим в обзор немножко рока. Вам знакома ситуация, когда одно решение может изменить всю вашу жизнь? Страшно, но рискнуть нужно. Главный герой мультфильма "Рок Дог" как раз из таких смельчаков.

В центре сюжета целеустремленный пес по кличке Боди. Его мечта – стать крутым рокером и покорить музыкальный олимп. Но отец героя против и не воспринимает сына всерьез. Однако дает бунтарю шанс и отправляет его в большой город, где Боди предстоит найти себя и доказать отцу, что он крутой Рок Дог.

Режиссер мультфильма Эш Браннон известен зрителям про картинам "Лови волну", которая, кстати, был номинирован на оскар и "История игрушек 2". Стоит сказать, что премьерный мультфильм это первая работа Эша после 9-ти летнего перерыва. Любопытно, что мультфильм "Рок Дог" стал самым дорогим анимационным проектом в истории … Китая. "Причем тут Китай?", - спросите Вы. Дело в том, что история пса Боди снята по мотивам китайских комиксов. Поэтому все бюджетные средства были выделены исключительно китайской стороной. Не пропустите премьеру мультфильма "Рок Дог" в кино с 4 мая.

А теперь перенесемся в 1942 год. Февраль, Ленинград и война. Холод и голод настиг весь Советский народ. Как жить если кажется, что жизни больше нет? О тяжелом времени Войны расскажет картина "Три дня до весны".

Действие фильма разворачивается в блокадном Ленинграде 1942 года. В город перебросили некий груз, который сможет уничтожить тысячи жителей. У главных героев, офицера государственной безопасности Андреева и юной врача Марицкой, есть всего 3 дня, чтобы предотвратить катастрофу. Лента "Три дня до весны" - это начало трилогии киностудии Ленфильм о блокадном ленинграде. Съемки картины проходили с января по март прошлого года в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Гатчине и Всеволожском районе Ленинградской области.

Первоначально, у картины было три рабочих названия: "Ленинградский вальс", "БлокАда" и "Блок А", однако в итоге авторы остановились на "Три дня до весны". Помимо сложного запутанного сюжета и экшн-сцен, зрителей порадует музыка. Специально для этого проекта композитор Антон Лубченко написал партитуру, а саундтрек был записан в Мариинском театре с участием симфонического оркестра.

Стоит ли говорить, что премьера стоит в топе самых ожидаемых российских фильмов, а фонд кино не поскупился на финансовую помощь. Не пропустите военную драму "Три дня до весны" в кино с 4 мая.

На этом у нас все. Не жалейте времени на хорошие фильмы. Встретимся в кино.

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