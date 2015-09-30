Хит-кино: страстные оттенки, Киану Ривз и Бэтмен из Лего

Всем привет! На этой недели киноновинки поражают нас своим разнообразием. Сегодня поговорим об экранизации мирового бестселлера "На пятьдесят оттенков темнее", продолжении хита о неприкаянном бывшем киллере "Джон Уик 2" и о сумасшедшем "Лего Фильме: Бэтмен".

"На 50 оттенков темнее" - это продолжение истории обычной девушки Анастейши Стил и успешного миллиардера Кристиана Грея, снятой по книге Эрики Джеймс. Её трилогия побила исторический рекорд не только по тиражу, но и скорости продаж. После ухода Анастейши от Кристиана, в их жизни появляется одержимая миллиардером девушка, которая пытается повлиять на главную героиню и рассказывает ей о таинственном прошлом Грея.



Прошлая экранизация трилогии "Пятьдесят оттенков серого" собрала большие кассовые сборы. Но, не смотря на это, фильм получил "Золотую малину" - приз за худшие достижения в кинематографе. Поэтому было принято решение о смене режиссёра. На этот раз им стал Джеймс Фоули, знакомый всем по таким фильмам как "Ганнибал" и "Карточный домик". В этот раз создатели решили прислушаться к зрителям, которые заметили, что гладковыбритое лицо Джейми Дорнана выглядит недостаточно сексуально, поэтому в новом фильме он останется со своей щетиной.

Следующая премьера – продолжения боевика, главную роль в котором исполнил Киану Ривз. Конечно, я говорю о "Джоне Уике". Первый фильм вышел в 2014 году и собрал неплохие кассовые сборы, поэтому от второй картины ожидают тот же успех.

Главный герой фильма вновь отправляется в отставку, но как мы все знаем, от прошлого не уйти. Коллега бывшего киллера строит ужасные планы, но Джон может его остановить. Ему приходится поехать в Италию, где его ждёт кровавая битва против лучших наёмных убийц.



Изначально "Джон Уик" был запланирован как трилогия, поэтому этот фильм не станет последним. Перед нами вновь предстанут герои из первой части: Иэн МакШейн, Бриджет Мойнэхэн Томас Садоски и другие.

Стоит отметить, что режиссёр фильма - Чад Стахелски принимал участие в съёмках трилогии "Матрица" в качестве каскадёра, поэтому боевик получился очень насыщенный.



Замыкает мой рассказ "Лего Фильм: Бэтмен". И он тоже является своеобразным продолжением картины "Лего. Фильм", вышедшей в прокат в 2014 году. Он получил большой успех, как у фанатов легендарного конструктора, так и у обычных зрителей. Создатели утверждают, что "Бэтмен" это спин-офф о жизни одного из главных и полюбившемся всеми герое. Сюжет мультфильма получился невероятно увлекательный. Картина наполнена искромётным юмором и, конечно, приключениями Бэтмена, которому придётся вступить в сражение с Джокером и спасти Готэм.



Картина уже стала самым ожидаемым мультфильмом 2017 года, хотя это уже третий мультфильм о Бэтмене, вышедшей в кинопрокат. Кстати, Помимо Джокера, в "Лего Фильм: Бэтмен" также появятся такие злодеи, как Бейн, Харли Квинн, Двуликий, Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Пингвин и Глиноликий. Так что интересно смотреть будет всем!



Не жалейте времени на хорошие фильмы и мультфильмы, независимо от того, сколько вам лет. Встретимся в кино!

Екатерина Суворова, Юлия Дробышевская, Валерия Петрова.

Видео: канал Piter.TV