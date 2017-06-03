Хит-кино: спасатели Малибу, Звягинцев и одаренная

Всем привет! О-ля-ля, девчонки! Лето только наступило, а горячие парни уже вовсю оголяют свой торс. И я говорю о первой премьере. Комедия "Спасатели Малибу" вот-вот стартует на больших экранах. Динамичный сюжет, перестрелки и кубики Зака Эфрона и Дуэйна скалы Джонсона. Ради таких спасателей и в беду попасть не страшно. Разбираем премьеру!

Действие картины разворачивается на побережье Тихого океана. Группа отчаянных пляжных спасателей всегда готова прийти на помощь. Здесь между героями зарождается дружба, не утихает конкуренция, а вечеринки у бассейна перерастают в дикое веселье. Но однажды спасатели узнают, что их пляж скоро закроет крупная нефтяная компания. Без личной выгоды здесь не обошлось.

"Спасатели малибу" - это продолжение популярнейшего одноименного сериала 20-ти летней давности. Ответственность за его адаптацию взял на себя режиссер Сет Гордон, известный нам по картинам "Несносные боссы" и "Поймай толстуху, если сможешь". Кстати, красотка Памела Андерсон, которая получила всемирную славу после тех спасателей, появится и в нашей премьере, как и Дэвид Хассельхофф.

Не могу не отметить актерский состав. Главного злодея в картине сыграла индийская модель Приянка Чопра. Однако первоначально эта роль была написана для мужчины. Сет Гордон был так поражен девушкой, что переписал для нее сценарий. А вот главного красачика-недотепу исполнил Зак Эфрон. Мужчина со всей ответственностью подошел к роли и привел свое тело в идеальную форму. Хотя скала Джонсон еще погоняет его в картине. Не пропустите премьеру с 1 июня!

Плавно переходим к драме. На этой неделе в прокат выходит картина "Одаренная" режиссера Марка Уэбба. История маленькой девочки, чьи гениальные способности могут в одночасье лишить ее самого дорогого – детства.

Фрэнк обещал покойной сестре заботиться о племяннице Мэри. У нее должны быть друзья, детские забавы и простая школа. Да только сама девочка далеко не простая. Она с легкостью решает сложнейшие математические формулы, а ее IQ достигает уровня гения. Что будет лучше для самой Мэри? Детство или наука? Фрэнку предстоит это решить.

Режиссер Марк Уэбб подарил миру картину "500 дней лета". И вот спустя 8 лет мужчина вновь пишет оригинальный сценарий и приступает к съемкам. Любопытно, что в мировой прокат фильм вышел еще в апреле. Самые заядлые киноманы уже давно оценили картину. Многие рецензии положительные. Вердикт – рекомендовано к просмотру.

"Фильм трогает", - пишут зрители. И в этом немалая заслуга звездного дуэта Криса Эванса и его маленькой партнерши МакКенны Грейс. Девочка сыграла очень убедительно. Впрочем, чему удивляться. В 10 лет фильмография актрисы насчитывает 41 картину. Действительно, юный гений. Не пропустите трогательную драму "Одаренная" в кино с 1 июня.

И завершим обзор российской премьерой. Самый, пожалуй, скандальный и обсуждаемый режиссер Андрей Звягинцев представляет с вою новую картину "Нелюбовь". Драматическая история простой московской семьи, где за пеленой ненависти и эгоизма нет места человечности. Любовь жени и бориса давно изжила себя. Чужие, ненавидящие друг друга они мечтают развестись и начать новую жизнь, с чистого листа. Правда, есть один момент, который как тяжелое бремя из прошлой жизни тянет их на дно – 12-ти летний сын Алеша. Скандалы и ссоры приводят к тому, что в один день мальчик просто исчезает.

Как это часто бывает, лидеров российского проката у нас поддерживают министерство культуры и фонд кино. Однако не в случае Андрея Звягинцева. От государства он не получил ни копейки. Режиссера в большой степени поддержали зарубежные кинокомпании из Франции, Бельгии и Германии. К слову, еще до старта съемочного периода картина "Нелюбовь" побила все рекорды по продаже международных прав на прокат на зарубежных территориях.

Замысел картины возник еще в 2015 году, а в сентябре 2016 года начались сами съемки. Все проходило в районе Южное Тушино, на северо-западе Москвы. Создатели картины с большим трепетом подошли к подбору актеров, причем как на главные роли, так и для массовки. В поисках мальчика Алеши, на кастинг пригласили 250 детей, а исполнители ролей Жени и Бориса – Марьяна Спивак и Алексей Розин прошли через 4 этапа проб. В массовке поисковой группы также снялись профессиональные актеры.

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" - это 5 картина режиссера, чья мировая премьера началась с масштабного кинофестиваля. Отличная традиция. Не пропустите премьеру фильма в кино с 1 июня.

На этом у нас все! Не жалейте времени на хорошие фильмы, встретимся в кино.

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