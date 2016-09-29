Hi_news: самые ожидаемые разработки 2017 года

Всем привет. В эфире Hi_news. Каждый год на свет появляются сотни новых разработок. Даже когда кажется, что все возможное в этом мире уже давно создано – обязательно находится человек, способный взглянуть на уже существующую идею под новым углом и придумать что-то новенькое.

"Умные" линзы от Google

В конце нынешнего – начале будущего года нас ждет новинка от американской корпорации Google, а именно - "умные" линзы.

Необычные контактные линзы будут предназначены, прежде всего, для больных диабетом. Они позволят в режиме реального времени получать информацию об уровне сахара в крови без необходимости прокалывать кожу. Новая разработка сможет регулировать зрение в "продвинутом" режиме. "Умные" линзы заменят очки, фитнес-трекер, часы, фотоаппарат, сканер и еще множество других устройств. По прогнозам экспертов, первые модели появятся в 2017 году, но станут популярными только в 2018 году.

Наушник-переводчик

Наверняка многие из вас думали: "Вот бы раздобыть где-нибудь штуку, которая сразу будет переводить на понятный язык всё, что говорят собеседники". Пожалуйста! Новейшая система Pilot от компании Waverly Labs позволяет двум людям свободно общаться на разных языках. Всё, что потребуется, — вставить небольшой беспроводной наушник в ухо и начать беседу.





Устройство простое и гениальное: эти наушники переводят все услышанное в режиме реального времени. Можно слушать иностранные песни, смотреть фильмы или общаться с иностранцами - разработчики обещают, что перевод займёт не больше доли секунды. Специальный шумоподавляющий микрофон передаст звук с помощью приложения на смартфон. Программа тут же распознает услышанное, переведёт и транслирует обратно в наушники. Пока наушники Pilot знают пять языков - английский, испанский, итальянский, французский и португальский. Но в скором времени разработчики планируют пополнить этот список.

Гибкий смартфон от Samsung

А тем временем Компания Samsung продолжает радовать потребителей своими полезными разработками. Помимо ожидаемого в 2017 году смартфона Galaxy S8, гигант с мировым именем собирается выпустить первый в мире гибкий смартфон. Стоит отметить, что данный гаджет компания готовит к запуску уже несколько лет и вот только в грядущем году проект будет окончательно закончен.





Технологию подобного рода разработать очень нелегко. Во-первых, привычные нам TFT-дисплеи не могут быть сложены, так как в них будет необратимо нарушена передача энергии по системе пиксель-пиксель. А OLED-дисплеи такого недостатка лишены и потенциально могут сгибаться без поломки.



Но как ни странно, наиболее серьезная проблема гибких складных телефонов – защитное стекло. Дисплей гнуться может, а вот стекло – нет. Без защиты же дисплей при малейшем падении гаджета выйдет из строя.

Однако Samsung не теряет оптимизма и продолжает работу над проектом. Посмотрим, удастся ли им удивить мир новым смартфоном.



Следите за новостями и оставайся в курсе Hi_news.

Использованы материалы сайта youtube