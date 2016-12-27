Hi_news: стоит ли бояться роботов?

Всем привет. Вы смотрите Hi_news. Новости о науке и новых технологиях. В наш век робототехника прочно укоренилась в повседневной жизни. Без механизированных помощников тяжело себе представить производство многих вещей. Большая часть умных машин остается узкоспециализированной, но когда-нибудь робот сможет стать серьезным конкурентном (если не сказать "заменой") человеку. Посмотрим, каких успехов добились разработчики за последние годы.

Недавно итальянская компания представила умного помощника, способного выполнять работу курьера и носильщика. Робот - Gita может облегчить поход за покупками или передать вещь нужному человеку. Робот перевозит до 18 килограммов груза, повсюду следуя за владельцем. Чтобы помощник видел хозяина, человек должен надеть специальный ремень, оснащенный камерой. Расстояние до препятствий Gita определяет с помощью ультразвуковых датчиков. Компьютер робота не просто следует за сигналом: он создает 3D-карту местности, поэтому может найти владельца, даже если тот заворачивает за угол.





Передвигается он на двух колесах с максимальной скоростью в 35 километров в час, что позволяет ему поспевать за любым пешеходом и почти любым велосипедистом. Gita можно отправить и в самостоятельное путешествие: в автономном режиме он способен пройти по заданному маршруту, сделав по пути нужные остановки.



А следующая новинка придется по душе любителям домашних животных. В Гонконге продемонстрировали собаку - робота по имени CHiP, которая обладает интеллектом. В голову механического пса помещены инфракрасные сенсоры, благодаря которым робот видит все, что его окружает. CHiP выглядит как милый маленький щенок. Его лапы - настоящее инженерное чудо. Небольшие колесики вращаются с высокой скоростью на основных механических колесах. Поэтому CHiP может мгновенно поворачивать, меняя траекторию движения. Что, в сочетании с поражающей скоростью интерактивного щенка, позволяет ему делать вещи свойственные настоящим собакам.

Чип может сидеть, лежать, танцевать по кругу и издавать звуки характерные для собак.





Он действительно кажется живым. Но вместе с тем он очень похож на других собак-роботов, которые уже достаточно давно выходят на рынок игрушек. Исполнительный директор компании, которая создала пса, уверен, что его разработка самая усовершенствованная.

Например, с помощью датчиков света CHiP поймет, что стало темно и отправиться спать. Если он не сможет найти кровать или застрянет на ковре или в дверном проеме, он сможет отправить вам смс с просьбой о помощи. Производитель хочет, чтобы люди вступали с игрушкой в непосредственный контакт. Тем не менее, CHiP оснащен смарт-браслетом, который идет в комплекте с игрушкой.





Тем временем, японская компания Panasonic начала испытания своих роботов HOSPI, разработанных для аэропортов. Для них люди подготовили "грязную" работенку. Изначально инженеры создавали роботов HOSPI для работы в сфере медицинского обслуживания, они должны были доставлять оборудование и лекарства. Но в связи с предстоящими Олимпийскими играми было принято решение о применении HOSPI в аэропортах, так как страна опасается нехватки обслуживающего персонала.





Роботов оснастили подробными картами, благодаря чему они смогут передвигаться по территории аэропорта самостоятельно, а также датчиками, позволяющими HOSPI обходить препятствия и останавливаться при встрече с людьми. Одних роботов укомплектуют холодильной камерой и отправят в рестораны, где те будут развозить еду и напитки, другие останутся в аэропорту. Прибывающих робот оповестит об автобусном расписании и подскажет туристам путь к остановке. Конкретного места размещения у HOSPI не будет: Устройство запрограммируют на курсирование в определённом радиусе, чтобы робот мог оказаться максимально полезны.



На этом у меня все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе Hi_news.

Использованы материалы сайта youtube

Анастасия Серманова, Татьяна Кручинина

Видео: канал Piter.TV