Hi_news: гаджеты для ленивых кулинаров

Для любителей сытных горячих завтраков придется по душе машина для блинов от производителя Chefstack. За час изготовит 200 блинов и ничуть не устанет. Серьезная конкурентка домохозяйкам, не так ли? По размерам машина сопоставима с микроволновой печью.
Для приготовления блинов необходимо просто засыпать все ингредиенты в специальную емкость. Затем нажать на кнопку и ждать, пока Chefstack все сделает сама. Производительность такой машины составляет около двухсот блинов в час. Изделия диаметров 10 сантиметров будут вылетать и падать прямо в тарелку. Останется добавить сметану и варенье, тут уж как-нибудь сами разберетесь.
Следующий гаджет позволит превратить в настоящее произведение искусства чашечку с кофе или тарелку с ужином. Не нужно быть художником, чтобы рисовать - достаточно вооружиться "умной" ручкой CinniBird и поколдовать над тарелкой, используя молотую зелень петрушки, корицу или сахарную пудру.
Следующий гаджет позволит превратить в настоящее произведение искусства чашечку с кофе или тарелку с ужином. Не нужно быть художником, чтобы рисовать - достаточно вооружиться "умной" ручкой CinniBird и поколдовать над тарелкой, используя молотую зелень петрушки, корицу или сахарную пудру.
Хотите нарисовать сердечко на кофе для любимого человека – Cinnibird к вашим услугам. Девайс представляет собой ручку в форме птицы, позволяющую делать рисунки пряностями. Техника очень проста. В специальный отсек засыпаются специи или какао, далее необходимо нажать и удерживать кнопку для подачи смеси. Таким образом, можно создавать красивые узоры на бисквитах, писать смешные записки или рисовать рожицы на бутербродах. Ручка легко моется, благодаря съемному внутреннему отсеку. А батарейки хватит минимум на 3 месяца. Цена данного устройства - 60 долларов.
Ну а если вы любите устраивать вечеринки и готовить необычные коктейли для своих друзей дома – значит следующая умная вещица точно для вас. Речь пойдет о первом в мире роботе - бармене. Машина Somabar с виду похожа на кофеварку.
Отличают ее стеклянные контейнеры на боковой части. Именно сюда заливаются ликеры, настойки и другие ингредиенты, из которых будет приготовлен коктейль. Для того чтобы сделать себе напиток, вам необходимо проделать всего 4 простых шага:
Шаг 1. Скачать официальное приложение Somabar на свой смартфон.
Шаг 2. Приобрести все необходимые ингредиенты и наполнить ими контейнеры.
Шаг 3. Открыть меню и выбрать понравившийся напиток. В списке представлено более 300 вариантов. Для противников алкоголя Somabar подготовил отдельное меню.
Шаг 4. Нажать на кнопку. Уже через пару секунд коктейль окажется в вашем бокале.
Никаких больше плясок по кухне с шейкерами, липких пальцев от сиропа и прочих добавок, не придётся больше отмерять джиггером правильное количество ингредиентов. Всё это на себя берёт Somabar.
На этом у меня все. Следите за новостями и оставайтесь в курсе Hi_news.
Использованы материалы сайта youtube
Анастасия Серманова, Татьяна Кручинина
Видео: канал Piter.TV