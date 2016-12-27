Hi_news: гаджеты для ленивых кулинаров

Всем привет, в эфире Hi_news. Современные технологии не стоят на месте, каждый год изобретатели создают необычные девайсы, которые способны максимально упростить нашу жизнь. Особое внимание уделяется умным гаджетам для кухни. Кажется, хозяйки сегодня имеют практически все, что необходимо для приготовления вкусных блюд и напитков, поэтому им почти ничего не нужно делать – все будет осуществляться роботами и хитрыми устройствами. Предлагаю познакомиться с самыми необычными приспособлениями для ленивых

Для любителей сытных горячих завтраков придется по душе машина для блинов от производителя Chefstack. За час изготовит 200 блинов и ничуть не устанет. Серьезная конкурентка домохозяйкам, не так ли? По размерам машина сопоставима с микроволновой печью.

Для приготовления блинов необходимо просто засыпать все ингредиенты в специальную емкость. Затем нажать на кнопку и ждать, пока Chefstack все сделает сама. Производительность такой машины составляет около двухсот блинов в час. Изделия диаметров 10 сантиметров будут вылетать и падать прямо в тарелку. Останется добавить сметану и варенье, тут уж как-нибудь сами разберетесь.



Следующий гаджет позволит превратить в настоящее произведение искусства чашечку с кофе или тарелку с ужином. Не нужно быть художником, чтобы рисовать - достаточно вооружиться "умной" ручкой CinniBird и поколдовать над тарелкой, используя молотую зелень петрушки, корицу или сахарную пудру.







Хотите нарисовать сердечко на кофе для любимого человека – Cinnibird к вашим услугам. Девайс представляет собой ручку в форме птицы, позволяющую делать рисунки пряностями. Техника очень проста. В специальный отсек засыпаются специи или какао, далее необходимо нажать и удерживать кнопку для подачи смеси. Таким образом, можно создавать красивые узоры на бисквитах, писать смешные записки или рисовать рожицы на бутербродах. Ручка легко моется, благодаря съемному внутреннему отсеку. А батарейки хватит минимум на 3 месяца. Цена данного устройства - 60 долларов.



Ну а если вы любите устраивать вечеринки и готовить необычные коктейли для своих друзей дома – значит следующая умная вещица точно для вас. Речь пойдет о первом в мире роботе - бармене. Машина Somabar с виду похожа на кофеварку.

Отличают ее стеклянные контейнеры на боковой части. Именно сюда заливаются ликеры, настойки и другие ингредиенты, из которых будет приготовлен коктейль. Для того чтобы сделать себе напиток, вам необходимо проделать всего 4 простых шага:



Шаг 1. Скачать официальное приложение Somabar на свой смартфон.

Шаг 2. Приобрести все необходимые ингредиенты и наполнить ими контейнеры.

Шаг 3. Открыть меню и выбрать понравившийся напиток. В списке представлено более 300 вариантов. Для противников алкоголя Somabar подготовил отдельное меню.

Шаг 4. Нажать на кнопку. Уже через пару секунд коктейль окажется в вашем бокале.



Никаких больше плясок по кухне с шейкерами, липких пальцев от сиропа и прочих добавок, не придётся больше отмерять джиггером правильное количество ингредиентов. Всё это на себя берёт Somabar.



На этом у меня все. Следите за новостями и оставайтесь в курсе Hi_news.

Использованы материалы сайта youtube

