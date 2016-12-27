Hi_news: бесполезные гаджеты 2017 года

Всем привет. В эфире Hi_news. Друзья, знаете ли Вы, где встречаются самые крутые изобретатели всего мира? Не поверите - в Лаc-Вегасе. Именно там ежегодно проходит крупнейшая выставка технических новинок – "Consumer Electronics Show". Сразу вспоминается цитата из знаменитого фильма: "Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе". Но в данном случае всё идет по другому сценарию. Сегодня я расскажу вам о самых поразительних и безумных изобретениях, которые удивили всех в этом году.

Выставка в очередной раз потрясла своей неоднозначностью. Традиционно представили множество стартапов, которые демонстрируют абсолютно безумные вещи и технологии. Например, расческа от Nokia. Вещицу новинкой назвать нельзя, но что, если она стала умнее многих парикмахеров.





От привычной нам расчёски эта отличается наличием Wi-Fi и Bluetooth, гироскопа и датчика давления. В модель встроен микрофон, который в прямом смысле слушает ваши волосы. Если вы расчесывайтесь слишком быстро, специальный датчик сообщит об этом. Ручка завибрирует, а на смартфон придет уведомление. Кроме того, после расчесывания устройство выставит вам баллы за качество – от нуля до ста.



Если честно, я не уверена, что эти баллы сильно повлияют на обладателей гаджета и заставят расчесывать волосы медленней, особенно когда ты спешишь рано утром на работу. Но есть в этой вещице и большой плюс – она анализирует состояние ваших волос и дает советы по индивидуальному уходу. Следующий девайс довольно необычный. Речь пойдет о мусорной корзине, которая, как и расческа умеет слушать.





Прародителем изобретения стала компания Simplehuman. Главная особенность – поддержка голосовых команд. Корзина реагирует как на голосовое управление, так и на движения пользователя. Стоит только махнуть перед ней рукой – крышка откроется. Успех стартапа также вызывает сомнения. Хотя, может и стоило бы поставить такие мусорные корзины в местах большого скопления людей. Ну а теперь перейдем к устройствам виртуальной реальности – эта область науки пользуется сейчас огромной популярностью.



На выставке была представлена масса разработок: очки, велосипеды, беговые дорожки, ботинки и многое другое. Но больше всего меня впечатлила французская компания Theory и ее "гиперкостюм".





В этом костюме вряд ли стоит приходить на светских прием. Это устройство подойдёт для ленивых ценителей острых ощущений. Мощное устройство в паре с очками позволяет человеку летать, как Супермен, плавать, как Аквамен, и совершать виртуальные прыжки с парашютом. Человек лежит на подвижной платформе экзоскелета и использует свои руки, чтобы контролировать направление "полёта" или "заплыва", в то время как вентилятор, чтобы завершить иллюзию, дует ему в лицо.

Первые модели поступит в продажу в этом году.



Разработчики уверяют, что аналогов многих девайсов в природе пока не существует. Но стоит задуматься: а нужны ли оригиналы? Я очень надеюсь, что каждое изобретение рано или поздно найдет своего покупателя. Следите за новостями и оставайтесь в курсе Hi_news.

Использованы материалы сайта youtube

Анастасия Серманова, Татьяна Кручинина

Видео: канал Piter.TV