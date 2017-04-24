Hi_news: самые безумные и страшные аттракционы мира

Исследования ученых показали, что адреналин - это прекрасное средство в борьбе со стрессом. А так как в нашей жизни проблем хватает, то все больше людей испытывают желание столкнуться с чем-то опасным и страшным. "Гигантский каньон", "Русские горки", "Крылатые качели" - вам о чем-нибудь говорят эти названия? Сегодня я расскажу о самых страшных и опасных аттракционах со всех уголков мира. Самое время пристегнуть ремни и запастись смелостью — мы отправляемся.

Обычными американскими горками уже никого не удивить. Эффект совсем не тот. А вот японский аттракцион "Белый циклон" до сих пор будоражит посетителей парка. При этом создан он был в далеком 1995 году и, замечу, из деревянных дощечек. Хочется добавить, без единого гвоздя, но нет. До этого еще разработчики не дошли.

Аттракцион входит в список самых длинных американских горок в мире: протяженность маршрута, со спиральными спусками и подъемами, составляет 1700 метров. Конструкция кажется хрупкой, но деревянная горка не уступает в надежности аттракционам, построенным из стали и железа.

Древесины, использованной для строительства "Белого циклона" хватило бы для постройки тысячи домов. Подъем деревянных конструкций достигает 42 метров, а вагонетки, ныряющие вниз с высоты 15-этажного дома, летят вниз с немыслимой скоростью - 100 км/ч.

Говорить об уровне полученного адреналина у посетителей данного аттракциона не стоит. А теперь перенесемся в Лас-Вегас. Его по праву называют столицей развлечений. Здесь, на обзорной башне "Стратосфера", расположилась тройка самых страшных аттракционов в мире. На высоте в 350 метров, наводят ужас на посетителей катапульта "Большой выстрел", карусель "Безумие" и чудовищный вагончик "X Scream".

Аттракцион Big Shot или "Большой выстрел" самый высокий в мире. 16 пассажиров в буквальном смысле "выстреливает" на 329 метров. Пару секунд наслаждаются видами Америки, а затем падают вниз.

Карусель под названием "Безумие" оправдывает название. Снизу напоминает огромную звезду, вращающуюся со скоростью 65 км/ч. Учитывая то, что угол наклона кабинок составляет более 70 градусов, пассажиры вращаются лицом вниз и могут любоваться открывающимся с огромной высоты пейзажем, но лишь в том случае, если у них хватит смелости открыть глаза.

Качели X-Scream – расположен на высоте 264 метра. Конструкция качелей максимально простая – небольшой рельс, уравновешенный в центре, по краям которого находятся подвижные вагончики. Когда аттракцион приходит в действие, вагончики раскачиваются и начинают выходить за пределы крыши.

Все эти аттракционы стандартны и незамысловаты, но засчет того, что расположены они на одной из самых высоких башен в мире, внушают невероятный страх. А следующую горку назвали самой высокой и самой опасной в мире.

Verruct – на немецком языке означает "Безумная". Именно такой является водная горка. Его создатели – аквапарк в Канзас-Сити. Высоту горки не разглашали до открытия, которое состоялось в 2015 году. Конструкция достигает 51 метр. Она выше Ниагарского водопада и Статуи Свободы.

Спуститься по Verruckt можно только на специальной надувной лодке, рассчитанной на трех пассажиров. А для безопасности людей, оказавшихся на этом аттракционе, водная горка по всей своей длине закрыта сверху сеткой, чтобы сильно разогнавшиеся любители адреналина не вылетели за ее пределы.

Лодка с пассажирами может разогнаться до скорости 105 километров в час. Сразу после открытия горку занесли в Книгу Рекордов Гинесса за выдающиеся размеры, однако проработала она недолго. В прошлом году из-за гибели ребенка горку было решено закрыть.

Несмотря на незабываемые ощущения от спуска на аттракционе, некоторые посетители отметили, что ремни безопасности в лодке не очень плотно держат людей – это и стало причиной трагедии.

Добавить в кровь дозу адреналина иногда полезно, но нужно быть уверенными в том, что аттракционы безопасны. На этом все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе Hi_news.

Использованы материалы сайта YouTube

Анастасия Серманова, Андрей Жухевич

Видео: канал Piter.TV