Hi_news: космические разработки и переезд на Марс

Всем привет! В эфире hi-news - новости о науке и новых технологиях. Сегодня мы поговорим о космических разработках. Ученые делают все для того, чтобы найти жизнь на Марсе, построить там космическую станцию и передавать на землю потоком солнечную энергию. Вам кажется все это из области фантастики? В конце этого выпуска вы будете думать совсем по-другому.

Сегодня это может показаться научной фантастикой, но швейцарский пилот Рафаель Домжан всерьез готовится подняться на электросамолете в стратосферу – область, куда раньше не поднимался ни один самолет. В ходе запланированного полета на конец 2018 года Домжан надеется подняться на «солнечном» самолете на высоту 25 тыс. метров над уровнем моря. После подъема, который будет продолжаться в течение двух с половиной часов, электрическое воздушное судно проведет 15 минут в стратосфере, а затем постепенно спустится на землю.

«Наша цель состоит в том, чтобы самолет поднялся как можно выше на электрическом судне», - сказал в интервью Домжан. - В этом проекте мы используем технологию, которую можно найти в супермаркете, и доводим ее до совершенства.

С момента строительства SolarStratos, Домжан привлек $5 миллионов на создание своего экспериментального электросамолета 450 кг. Согласно спецификациям разработчиков, способность автономного пребывания SolarStratos в воздухе составит более 24 часов.

Во второй половине 2017-го SolarStratos планирует осуществить свой первый рекорд: подняться выше 9 420 метров, преодолев самую высокую точку, достигнутую другим швейцарским пилотом Бертраном Пикаром. Конечная цель проекта – создание к 2021 году коммерческой версии летательного аппарата, способного выводить в стратосферу пилота и двух пассажиров.

В NASA продолжают искать жизнь на Марсе. Если им не помешают никакие мировые катаклизмы и падения убийственных астероидов, то агентство отправит человека на марсианскую поверхность в течение ближайших двух десятилетий. В NASA даже уже успели представить концепт будущего марсианского форпоста, строительство которого планируется начать где-то в конце 2030-х годов.

Радиус планируемой будет составлять около 100 километров. Здесь будут располагаться жилые модули, научные комплексы, стоянка марсианских роверов, а также горно-шахтное оборудование для команды из четырех человек. Энергия для комплекса частично будет добываться благодаря нескольким компактным ядерным ректорам. Кроме этого, электричество будут добывать солнечные панели, которые, конечно же, будут становиться малоэффективными на случай марсианских песчаных бурь (отсюда и необходимость в компактных реакторах).

Со временем в этой области поселится множество научных команд, которым придется самостоятельно выращивать пищу, собирать марсианскую воду и даже создавать на месте ракетное топливо для полетов обратно на Землю. К счастью, множество полезных и необходимых материалов для строительства марсианской базы содержится прямо в марсианском грунте, поэтому везти некоторые вещи для основания первой марсианской колонии не придется.

Ученые занимаются разработкой космического аппарата, который будет работать на солнечной энергии. Она будет накапливаться и отправляться на землю на специальные станции. Благодаря этому можно будет обеспечить экологичное электропитание целых городов.

Данный проект является, пожалуй, одним из самых сложных в плане реализации. Во-первых, описываемая платформа SPS-ALPHA будет по размерам гораздо больше Международной космической станции. Ее строительство потребует очень много времени, целую армию астронавтов-инженеров и вложение колоссальных средств. Ввиду гигантских размеров, платформу придется строить прямо на орбите.

Элементы платформы будут производиться из относительно дешевых и несложных с точки зрения массового производства материалов. Проект открывает надежду на то, что однажды его реализуют и тогда решится главная проблема нашей планеты- исчерпание ресурсов.

На этом у нас все! Следите за последними техническими разработками и оставайтесь в курсе Hi_news. Использованы материалы сайта YouTube.