"Грифоны" поздравили всех с Днем Святого Валентина

К 14 февраля клуб американского футбола снял видеоролик о любви. И символ "Грифонов" нашел вторую половинку.

С днем всех влюбленных спортсмены поздравили своих подписчиков двухминутным роликом, в котором и символ "Грифонов" нашел свою спутницу жизни. В конце видео создатели процитировали слова Достоевского, с намеком, что любовь доступна каждому и способна изменить любого. Даже одиночка, непохожий на других, заслуживает счастья. Спортсмен, поэт, политик, для каждого найдется пара. "Ищите любви и копите любовь в сердцах ваших. – писал Федор Михайлович. – Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих". С Днем Святого Валентина, любите и будьте любимы.

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