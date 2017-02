Грэмми-2017: безоговорочным лидером премии стала Адель

В минувшее воскресенье, 12 февраля, музыкальный Голливуд встречал свой "Оскар" – 59-я ежегодная церемония вручения наград "Грэмми-2017". Лучшие музыканты забрали золотые статуэтки домой. Впрочем, не обошлось и без сюрпризов на красной ковровой дорожке и на сцене: будь то необычные дуэты или экстравагантные наряды. Ведущим "Грэмми-2017" стал британский актер – Джеймс Корден.

Номинаций было множество, а вот номинантов, казалось, меньше. Ведь только Бейонсе была выдвинута аж в 9 категориях. Впрочем, побить собственный рекорд будущей маме так и не удалось, певица получила две статуэтки в номинации "Лучшее видео" и "Лучший современный альбом". Абсолютным лидером стала Адель, которая увезла с собой 5 наград. Одной, правда, певица поделилась с соперницей Бейонсе. Она сломала на две части золотой граммофон.



Список победителей "Грэмми-2017"

Три статуэтки завоевала Адель в номинациях "Запись", "Песня", "Альбом" года, и две за "Лучшее вокальное поп-исполнение" и "Лучший вокальный поп-альбом".

Посмертно получил три награды Дэвид Боуи за "Лучшее рок-выступление", "рок-композицию" и "альтернативный альбом".

По два золотых граммофона увезли домой Бейонсе с "Лучшим видео" и "Лучшим урбан-альбомом", Лала Хэтэуэй с "Лучшим R&B-альбомом" и " R&B выступлением", Дрейк с "Лучшим реп-выступлением" и "реп-композицией", а также Марен Моррис, как "Лучший кантри-исполнитель" и за "Лучшее кантри-выступление", и Chance the Rapper в качестве "Лучшего нового исполнителя" и за "лучший реп-альбом".

Джастин Тимберлейк забрал свою статуэтку за песню для фильма, Зигги Марли за регги-альбом, а Соланж Ноулз лучше всех выступил в жанре R&B. Неплохой дуэт в поп-исполнении получился у Twenty One Pilots. Танцевать большинство предпочитает под записи The Chainsmokers и Daya, однако лучшим электронным альбомом назван "Skin" Flume. Премии удостоен и лучший кантри-дуэт в лице Pentatonix и Dolly Parton. "Лучший музыкальный фильм" про The Beatles, а награду за рок-альбом забрали Cage The Elephant. Премии за классическую музыку получили Доротея Рошманн и Ян Бостридж, за кантри-альбом Sturgill Simpson и за R&B композицию Maxwell.

