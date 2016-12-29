"Гражданский брак" 9 серия: Тема прочитает тайную переписку Ники

В свежем эпизоде нового сериала "Гражданский брак" влюбленным вновь не избежать скандалов. Смотреть 8 и 9 серии в эфире ТНТ или онлайн будем уже сегодня вечером.

В очередном выпуске ситкома Артем узнает, что Ника забросила учебу. На вопрос, почему же она не ходит в университет, девушка уклончиво намекает, что во всем виноват злобный научник. Парочка вновь начинает ссориться, но Тема убеждает Нику, что учиться необходимо: "Ты же у меня очень умная…это с виду у тебя голова такая, а внутри…".

Ко всему прочему, парень намерен помочь своей возлюбленной с диссертацией. Он приходит в университет и заявляет: "Я хочу, чтобы моя девушка стала кандидатом наук". На что заумный дядечка ему отвечает: "Три тысячи долларов". Что будут делать Тема и Ника, помирятся ли они и как расставят приоритеты, узнаем в новой серии"Гражданского брака". Наблюдать за отношениями безумной парочки будем в 8 серии в 20.00 на канале ТНТ или онлайн.

Вы когда-нибудь читали чужую переписку? В новой 9 серии "Гражданского брака" Тема будет заинтригован: с кем же переписывается его любимая? Она так увлечена своим телефоном, что даже не обращает на парня внимание. Легкий огонек ревности загорелся в глазах Артема, и он намерен во что бы то ни стало выяснить, кто же этот загадочный собеседник.

Конечно, Тема без спроса берет телефон Ники и начинает в нем шариться. И что бы вы думали? Ника застает его за этим действом и раздувает скандал. Милые опять бранятся. Но кто же стал причиной раздора? Все подробности узнаем в 9 серии "Гражданского брака". Смотреть будем сегодня в 20.30 на ТНТ или онлайн.

В 7 выпуске ситкома "Гражданский брак" Артем познакомился с милой девушкой. Он, естественно, рассчитывал только на дружбу, ведь у него уже есть любимая. Впрочем, Ника пыталась убедить Тему, что между мужчиной и женщиной не может быть дружеских отношений. Поэтому она собирала своего парня на свидание. Девушка мимоходом начала объяснять свою позицию на примере: "Понимаешь…Она накрасилась, потратилась на укладку, на маникюр. Возможно, сделала эпиляцию, а это очень больно".

Но как же теперь поступить? Идти на встречу или нет? Уяснил ли Тема урок от Ники, узнаем в 7 серии "Гражданского брака". Если вы не успели посмотреть ее в эфире ТНТ, не расстраивайтесь. Ведь 7 эпизод доступен к просмотру онлайн.

Видео: трейлер сериала