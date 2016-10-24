"Гражданский брак" 1 сезон: 8 серия выходит в эфир, Тема выясняет, почему Ника забрасила свою диссертацию

Сериал "Гражданский брак" 1 сезон выходит на телеканале ТНТ. Смотреть онлайн 8 серию можно после премьеры в эфире.

На ТНТ продолжает выходить сериал "Гражданский брак". В новой серии главные герои снова окажутся в ситуации, которую для них приготовила взрослая жизнь. Но ребята дружно решат эти проблемы, а если что-то пойдет не так, то всегда можно сходить к родителям или более опытным соседям.

В новой серии Тема узнает, что Ника совсем забросила диссертацию. Кроме того, девушка почти перестала ходить в университет. В свое оправдание возлюбленная говорит, что во всем виноват ее вредный научный руководитель. Пара долго препирается и спорит. Тема убеждает девушку в важности ее обучения. Ника обещает защитить свою научную работу. При этом парень хочет ей в этом помочь. Родителям же остается только надеется на то, что парочка образумится.

"Гражданский брак" - это комедийная история о двух влюбленных и их окружении. Молодые люди Ника и Тема встречаются больше года. И их родители надеются на брак, но вместо этого парочка решает жить вместе. Переехав от родителей, парочка впервые сталкивается с жизненными проблемами. Оказывается, еда не сама появляется в холодильнике, ремонт не проходит сам по себе, а деньги нужно зарабатывать на неинтересной работе. Чем больше проблем сваливается на парочку. Тем чаще они задумываются о том, что идти в ЗАГС им еще рано.

Теме по сценарию 26 лет. Он считает себя независимым и креативным человеком. Поэтому он не хочет просиживать время в офисе. А ищет что-то необычное. Во время обучения в университете играл в команде КВН и даже был ее капитаном. Чтобы перебиваться, он со своим товарищем по команде ведет свадьбы и корпоративы. Живет с мамой. Он испытывает чувства к своей девушке, но не часто ей говорит об этом.

Его возлюбленная – Ника. Ей 25 лет и она недавно закончила экономический факультет с красным дипломом. Теперь же она учится в аспирантуре. Всем вокруг, да и самой себе, она говорит, что аспирантура позволит ей найти хорошую работу в престижной компании. На самом же деле аспирантура – это повод убежать от взрослой жизни и отсрочить поиск работы еще на пару лет. Девушка родилась и выросла в обеспеченной семье, поэтому в зарабатывании денег не особо преуспевает. Она влюбилась в Тему за его креативность и необычный подход ко всему. Сама Ника устала жить в семье по правилам ее отца военного.

Кроме главных героев в сериале появляется родители Ники: Игорь Палычь и Люба. Он вояка и любитель остро пошутить. Она же мастерски управляет им и заставляет принимать выгодные для нее решения. Поддерживает Тему, как как помнит своего мужа в молодости. А напротив ребят живет другая парочка. Марина и Коля кардинально отличаются от несуразных и совсем не самостоятельных Ники и Темы. Марина помогла своему мужчине из обычного тихого программиста стать успешным мужчиной, продавшим свое приложение Google. Девушка всю жизнь знает Нику и всегда ей завидовала. Ника никогда не знала ограничений. У нее были лучшие игрушки и лучшие вещи, когда Марина довольствовалась малым. Ребята не очень друг друга понимают, но продолжают общаться, так как других друзей у них нет.

Фото и видео: канал ТНТ