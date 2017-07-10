Грабителя с игрушечным пистолетом нашли по "горячим следам"

Злоумышленник с ножом и игрушечным пистолетом напал на посетителя кафе в Невском районе. Мужчина забрал у напуганного посетителя дорогой смартфон.

Как сообщает "Конкретно.ру", накануне Нацгвардия Невского района задержала мужчину, который с ножом и чем-то похожим на пистолет напал на посетителя кафе рядом с метро "Елизаровская" и похитил у гостя заведения дорогой смартфон. Затем грабитель скрылся с места происшествия.



После случившегося потерпевший сразу обратился в полицию. Место нахождения грабителя правоохранители вычислили по "горячим следам". Сотрудники Росгвардии увидели у дома №17 по улице Бабушкина мужчину, схожего по приметам с грабителем. При виде патрульного автомобиля грабитель начал спасаться бегством, но был задержан.



У задержанного изъяли нож и игрушечный пистолет, визуально схожий с пистолетом «ТТ», а также похищенный смартфон.

Грабитель доставлен в 10 отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 (разбой) УК РФ.