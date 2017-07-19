Появилось видео, как горит машина на Бухарестской

В Петербурге загорелся автомобиль на ходу.

В Петербурге загорелась машина на улице Бухарестской. Очевидцы сняли на видео, как автомобиль полыхает прямо на проезжей части и поделились им в соцсети. В комментариях люди возмущаются бездействием окружающих:

"Столько машин стоит и блин съемками занимаются. Печально все это...", - пишет Олег Боков.

"А все любуются как горит. Ужас. А где же взаимопомощь?", - комментирует Оксана Трифонова.

На место происшествия прибыли пожарные. Информации о пострадавших нет, также как и причины возгорания автомобиля.

Фото,видео: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"