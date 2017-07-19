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Появилось видео, как горит машина на Бухарестской

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В Петербурге загорелся автомобиль на ходу.

 В Петербурге загорелась машина на улице Бухарестской. Очевидцы сняли на видео, как автомобиль полыхает прямо на проезжей части и поделились им в соцсети. В комментариях люди возмущаются бездействием окружающих:

"Столько машин стоит и блин съемками занимаются. Печально все это...", - пишет Олег Боков.

"А все любуются как горит. Ужас. А где же взаимопомощь?", - комментирует Оксана Трифонова.

На место происшествия прибыли пожарные. Информации о пострадавших нет, также как и причины возгорания автомобиля. 

 

Фото,видео: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей

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