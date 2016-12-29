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Вчера, 14:27
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Ustsova
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"Голос монстра" услышим в кино со второго февраля

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Когда не знаешь, что делать со своей жизнью, когда потерян и чувствуешь отчаяние, призови на помощь монстра. Мрачная сказка о том, как вернуть надежду уже в прокате.

Эта история о тринадцатилетнем парне, которому пришлось слишком рано повзрослеть. Коннор сталкивается с множеством недетских проблем. Отец бросил сына и уехал в другую страну, женившись на американке. Мать Коннора смертельно больна, ей чуть больше тридцати, но жить осталось считанные минуты. Женщина уже не может убирать дом, готовить вкусную еду и поддерживать ребенка. Конечно, есть еще бабушка, но она не печет пирожки на ужин и не балует внука, она строгая, властная и не терпит возражений. А еще он постоянно попадает в школьные передряги: одноклассники часто издеваются над парнем, у него совершенно нет друзей.

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После того, как матери стало хуже, Коннор вынужденно переехал к бабушке. Из-за стресса мальчика начинают каждую ночь мучать кошмары. Но когда парню становится трудно, появляется огромный монстр из тисового дерева. Ежедневно он навещает Коннора и рассказывает ему жуткие сказки. Впрочем, мальчишку это совсем не пугает. Эти истории помогают ему пережить беды, набраться сил и снова поверить во что-то светлое.

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Чем закончится фантастический фильм "Голос монстра" узнаем уже сегодня. В российский прокат картина вышла 2 февраля. Хотя премьера состоялась еще в начале октября прошлого года. Конечно, если вы любите укутаться в плед и включить компьютер, то "Голос монстра" можно смотреть онлайн.

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Любопытно, что фильм является экранизацией нашумевшего бестселлера Патрика Несса "Голос монстра". Хотя роман задумывался неизлечимо больной Шиван Доуд.

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Кстати, в картине "Голос монстра" Лиам Нисон уже в третий раз озвучивал нарисованного персонажа. На счету актера серия фильмов "Хроники Нарнии" и "Лего. Фильм". Еще одна необычная деталь: на фотографиях, где мама Коннора на руках у отца, можно заметить, что этот мужчина – Лиам Нисон. Совпадение или нет, увидим в "Голосе монстра".

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А если вам по душе пейзажи Великобритании, то "Голос монстра" обязателен к просмотру, если не в кино, то хотя бы онлайн. Сумрачное небо, старинные дома, колорит Англии. Надо сказать, что школьные сцены снимали в Хаддерсфилде. Если не верите, то смотрите бесплатно трейлер "Голос монстра".

Видео: официальный трейлер фильма

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Категории: Лента новостей Новости России Кино

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