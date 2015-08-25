Писатель Глуховский жестко высказался о конфликте в Донбассе

Автор книг "Метро 2033" и "Текст" Дмитрий Глуховский назвал конфликт на Донбассе "войной, которую Россия ведет против Украины".

Известный писатель Дмитрий Глуховский во время презентации новой книги "Текст" в Санкт-Петербурге жестко высказался по украинскому вопросу. На вопрос журналистов о его отношении к вооруженному конфликту на Донбассе, Дмитрий Глуховский ответил, что считает войну на Востоке страны "ужасом и трагедией". Писатель открыто признал, что считает главным виновником происходящего в ДНР и ЛНР российскую власть.

"Я считаю, что это война, которую мы ведем против Украины. Думаю, что мы создали управляемый конфликт на территории Украины, чтобы манипулировать недружественным нам правительством. Мы делали уже что-то похожее в Молдавии с Приднестровьем, а в Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Это ужасно: мы напали на дружественный нам народ, мы устроили им гражданскую войну. При этом нет никаких оправданий обстрелам мирных районов Донбасса. Нет никаких оправданий обстрелам мирного населения. Но надо помнить, что все это начали наши люди: те же Стрелков и Моторола, которые граждане РФ, нами вооруженные и засланные. Это трагедия", - заявил писатель.

Дмитрий Глуховский также призвал россиян не верить заявлениям Кремля об отсутствии русских военных в ДНР и ЛНР. Он напомнил, что изначально Владимир Путин и его окружение также отрицали присутствие военных в Крыму, а потом признали этот факт. По мнению Глуховского, еще в 2014 году этой гражданской войны можно было избежать.

"Я уверен, что, если бы мы не захватили Крым, то вообще не было бы никакой истории с Донбассом. Как нет никакой войны в Днепропетровске и Одессе. Украина была бы целым и здоровым государством. Да, с бардаком, как всегда, но без гражданской войны. И мы бы сохранили с ними нормальные отношения. Мне очень жаль. Я очень Украину люблю, как и Россию, свою родную страну. Для меня это личная трагедия, что все так закончилось", - заявил Глуховский.

Автор книги "Текст" считает, что конфликт может усилиться, когда Украина захочет вступить в НАТО или Евросоюз.

"Наша власть до сих пор воспринимает Украину как своего саттелита. И их нельзя было пускать в НАТО. И пока есть проблема Крыма, их никто в НАТО не пустит. Так как устав НАТО не разрешает принятие стран с неразрешенными территориальными конфликтами. И этот механизм, который не позволит им вступить в НАТО. А когда украинцы захотят в Евросоюз, наши просто подольют бензина в огонь, конфликт в Донбассе разгорится, и это помешает им стать членами ЕС", - заявил Глуховский.