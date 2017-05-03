Где в Петербурге можно бесплатно послушать орган

Органная музыка поражает и вдохновляет. В Петербурге много мест, где можно послушать орган. При этом во многие из них вход абсолютно бесплатный.

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ В ПЕТРИКИРХЕ (СОБОР СВ. ПЕТРА И ПАВЛА)



Концерты и всевозможные творческие мероприятия проходят в церковном зале Петрикирхе уже почти пятнадцать лет. В советские годы храм перестроили под бассейн, но позже снова вернули его в лоно церкви. От спортивного прошлого у здания остались лавочки и плиточка на полу. На местном органе дают целые концерты. Вход на все мероприятия в храме бесплатный. Однако представители Петрикирхе напоминают, что они собирают пожертвования. Мероприятия проходят достаточно часто, практически через день. Иногда можно застать и репетирующего органиста и между выступлениями. Часто к музыкантам присоединяются исполнители и целые хоры.

Афиша: в группе ВКонтакте

Адрес: Невский проспект, 22-24



ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ В ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ЕКАТЕРИНЫ



В Церкви Святой Екатерины дружелюбный коллектив, который приглашает к себе всех желающих. Гостей приглашают на органные богослужения и воскресные концерты. В группе ВКонтакте церковь даже позиционирует себя как дом для музыкантов, поэтов, писателей, художников, странствующих проповедников и пасторов. Здесь готовы рассказать об истории города, Васильевского острова, церковного здания. Концерты тут проходят каждое воскресенье. А также в другие дни. Часто к органу присоединяются другие инструменты.

Афиша: в группе ВКонтакте

Адрес: Большой проспект Васильевского острова, 1-а



ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ В КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ЛУРДСКОЙ)



Церковь Божией Матери отличается своим необычным видом. Храм является представителем романского стиля архитектуры. Правда, сейчас здание находится не в лучшем состоянии, но от этого не перестает быть загадочно-прекрасным. Под его сводами орган звучит еще более загадочно и таинственно. Здесь каждую неделю проходят мессы на русском и польском языках. Разумеется, в сопровождении органа.

Афиша: на сайте

Адрес: Ковенский переулок , 7



ОГРАННЫЙ КОНЦЕРТ В ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. МАРИИ



Кафедральный собор Святой Марии поводит у себя концерты классической и духовной музыки, а также органные вечера. Кроме непосредственно органа в храме можно послушать музыкантов с самыми разными струнными, духовыми инструментами. Также часто выступают хоровые коллективы как российские, так и зарубежные. Чтобы попасть на концерт. Рекомендуют приходить за полчаса до его начала. При этом с посетителей собираются пожертвования.

Афиша: в группе ВКонтакте

Адрес: улица Большая Конюшенная, 8А



ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ В ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОМ СОБОРЕ СВ. МИХАИЛА



Собор Святого Михаила на Васильевском острове также приглашает желающих на концерты и музыкальные вечера под своими сводами. Часто к органу присоединяются другие музыкальные инструменты. Также сольные исполнители и хоры часто поют под аккомпанемент инструментов. Некоторые вечера проходят под определенной тематикой. Обычно это связано с церковными праздниками.

Афиша: в группе ВКонтакте

Адрес: Средний проспект Васильевского острова, 18б

Видео: instagram / mikizl