С наступлением тепла многие задаются вопросом: где в Петербурге можно пожарить шашлыки? Несколько площадок для семейного и дружеского барбекю подыскал Piter.tv.

Что может быть лучше, чем ароматный запах мяса или овощей, приготовленных над раскаленными углями? Дым от костра, шипение жира и воды, стекающих с мяса и неповторимый вкус шашлыка. Все это крайне хорошо сочетается с майскими праздниками, длинными летними вечерами и отпуском. Но возникает резонный вопрос: где в Петербурге можно жарить шашлыки? Piter.tv выбрал несколько вариантов для всех любителей жарки на углях.



МЕСТА ДЛЯ ШАШЛЫКОВ В ПЕТЕРБУРГЕ



В черте города и недалеко от него можно найти много хороших мест, где можно пристроиться с мангалом и не нарушить закон. Здесь вам не нужно платить за место, но будьте готовы к тесноте. Ведь желающих поесть шашлыки может быть не мало.

Крайне популярным местом у шашлычников остается Сестрорецк. Здесь компании с мангалами пристраиваются на берегу Финского залива. Из минусов можно выделить то, что место невероятно популярно у отдыхающих, но не все любят убирать за собой. Поэтому пляжи порой завалены остатками вечеринок в виде упаковок, бутылок и другого. Зато из плюсов точно можно отметить красивые виды и свежий воздух. Найти это место не трудно, лишь вбить в любом навигаторе Пляжную улицу Сестрорецка.

На улице Доблести находится другое место для веселого отдыха с мангалом - Южно-Приморский парк. Чтобы найти себе место, нужно лишь уйти подальше от аттракционов. Тут также есть минусы: горы мусора.

Если вам по душе Зеленогорск, то отправляйтесь на Чертово озеро. Приятные пейзажи озера порадуют глаз любого эстета. Но тут можно попасть в "очередь": место популярно у жителей города и области. Поэтому для визита лучше выбирать непопулярные часы.

Между Парашютной улицей и проспектом Королева расположилось еще одно хорошее место – озеро Долгое. Когда-то этот участок был загородом, но Петербург разросся и поглотил земли вокруг водоема. На озере понравится не только любителям барбекю, но и рыбакам. Ведь в нем водятся окуни, налимы и щуки. Здесь можно уютно разместиться с мангалом на берегу озера.



ПЛАТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ЖАРКИ ШАШЛЫКА В ПЕТЕРБУРГЕ



В городе есть много оборудованных мест для того, чтобы провести вечер в компании с комфортом. В интернете можно найти много площадок, где за определенную плату вам сдадут в аренду полностью оборудованную площадку для барбекю. Вы получите и крышу над головой, и мебель, и даже туалеты с умывальниками. Если вам не жалко отдать деньги за дополнительный уют, то посмотрите беседку на Суходольском озере, шатер "Солнечный" или площадка "Бухта счастья", а также множество других мест.



ГДЕ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕЛЬЗЯ ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ



Правила пожарной безопасности накладывают много ограничений на любителей жарить шашлыки. В частности точно запрещено делать это на балконах в многоквартирных домах. Кроме того, барбекю в парках также грозит опасностью. Из-за непотушенного костра может разрастись лесной пожар. А неконтролируемый огонь в черте города никому не нужен. За это МЧС вас точно не похвалит.

Вообще, по правилам разводить костры в Петербурге можно только в специально отведенных под это местах. В число запретных мест попадают многочисленные лесопарковые зоны, хвойные молодняки, места пожарищ и участки с сухой травой. Кроме того, правила запрещают разводить костры (а мангал по правилам МЧС считается открытым огнем) нельзя на торфянниках и под кронами деревьев.

Фото: открытые источники

Видео: Youtube / Георгий Кавказ