Зимние забавы: топ-10 мест, где покататься на ватрушках в Северной столице и Ленобласти

Новогодние праздники закончились, но это не повод унывать, ведь зима в самом разгаре. Достаем лыжи, ватрушки, коньки и едем за активным отдыхом на склоны Петербурга и Ленобласти.

Вспомнить детство, поиграть в снежки и покататься на санках, что может быть приятнее? Но где же покататься на ватрушках в Северной столице и Ленобласти? Мы подготовили топ-10 мест для активного отдыха.

Парки в Петербурге, где можно покататься на санках

Покатушки можно устроить как в городе, так и на природе. Конечно, русский человек – человек креативный, для любой задачи найдет решение. Если у вас есть ватрушка, то найти склон не составит труда. Любая горка в городе может послужить зимним забавам. Правда, если горка эта не специально оборудованная, могут возникнуть опасности. Скажем, серьезной проблемой станут автомобили, если вы катаетесь с дворовых склонов.

Но и предназначенные места для покатушек на ватрушках в Северной столице можно отыскать. В большинстве парков оборудованы деревянные горки или имеются естественные склоны. В ближайшую неделю обещают снег, а температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов. К тому же, на днях в Петербурге образовалась гололедица, поэтому если снег в парке Победы, в Таврическом саду или в Удельном парке не успел растаять окончательно, берите ватрушку и быстрее наслаждаться попутным ветром. Парк 300-летия, парк им. Бабушкина, Шуваловский парк и Яблоневый сад также готовы встречать жителей и гостей нашего города на Неве.

Горнолыжные курорты в Ленинградской области, где есть трассы для ватрушек

Впрочем, если вы не прочь прокатиться загород ради крутых и высоких склонов, то в Ленобласти есть множество горнолыжных курортов с трассами разной сложности. Обычно на таких базах есть отдельные горки для катания на ватрушках. Чаще всего они довольно длинные, более 70 метров. Еще один плюс в пользу склонов Ленобласти: на курортах имеются подъемники. В середине зимы все базы отдыха начинают работать в полную силу, поэтому выбирайте любой горнолыжный курорт – покатушки на ватрушках обеспечены.

Пухтолова гора (Зеленогорск)

Если вы собираетесь кататься с детьми, то добро пожаловать на Пухтолову гору. И стар, и млад найдут склоны на свой вкус. Всего на базе есть три трассы, одна из которых предназначена специально для детей: не такая крутая, как взрослая горка, и к тому же безопасная. Существенный плюс – подъемники. По выходным – 60 руб./ подъем, по будням – 40 руб. Кроме того, на курорте есть бесплатный каток и при наличие снега – беговая трасса для лыж. Катаемся с ветерком на ватрушках и санках. Прокат инвентаря: ватрушка – 200 руб./час, коньки – 250 руб./ час.

Охта-парк (Всеволожский район)

В Охта-парке вы найдете аттракцион «Дикие ватрушки». Протяженность склона – 140 метров. Приехать со своей ватрушкой, конечно, можно, но платить за подъем все равно придется столько же – 200 руб. спуск по выходным или 150 руб. – по будням. Также можно выбрать 5 спусков за 750 руб./ 600 руб. или 10 спусков за 1100 руб./ 900 руб. В стоимость входит подъем и аренда фирменной ватрушке. Отдельно надувные санки в прокат не сдаются. Также в парке оборудованы каток и горнолыжные склоны.

Туутари-парк (Ломоносовский район)

Если в вашем распоряжение выходные и вы не прочь побегать по склонам (подъемника на базе нет), то добро пожаловать в Туутари-парк. Склон протяженностью около 300 метров для покатушек на ватрушках с ветерком. Вход: 1000 руб. по выходным с арендой инвентаря/ 800 руб. со своими надувными санками без ограничения во времени и по будням – 800 руб. и 600 руб. соответственно. Однако прежде, чем отправиться на базу, уточните на сайте, работает ли склон для ватрушек.



Красное озеро (Приозерский район)

Устроить себе "Дикие ватрушки" также можно и на курорте Красное озеро. Трасса порядка 70 метров, а перепад высот – 12 метров. У базы есть отличный бонус – подъемник бесплатный. Если у вас есть свои надувные санки, бегом в Приозерский район. Для тех, кто не уверен, что хочет таскать инвентарь, есть прокат: ватрушка малая 250 руб., средняя – 300 руб., и большая – 400 руб. за 1 час.; каждый дополнительный час – плюс 50 руб.

Также трассы для ватрушек есть на курортах Золотая долина и Игора. Более подробную информацию можно узнать на сайте курортов или по телефону.

Фотографии: официальные сайты горнолыжных курортов "Пухтолова гора", "Охта-парк", "﻿Туутари-парк ", "Красное озеро"; вконтакте: Елена Давыдовская, группа "Шуваловский парк | Shuvalov Park",

Видео: youtube, Pozhogin production