Видео: Леди Гага стала баристой в кофейне Starbucks‍

Поп-певица выполняла основные задачи сотрудника известной кофейной сети один день в рамках благотворительной акции.

Знаменитая поп-исполнительница Леди Гага устроилась на работу в сеть кофеен Starbucks. Акция прошла в рамках благотворительного проекта певицы под названием Born This Way.

Поп-звезда обрадовала своих поклонников и любителей кофе фотографией, которую опубликовала в инстаграме. За прилавком Starbucks Леди Гага стояла на протяжении одного дня.

В понедельник, 19 июня, пройдет последний день акции, в рамках которой можно выпить кофе из стаканчиков, разработанных совместно с певицей. С каждой приобретенной "Чашки счастья" 25 центов уходит в благотворительный фонд Born This Way Foundation. К сожалению, купить кофе в особенном стаканчике можно только в США и Канаде.

Фото: instagram.com/ladygaga

Видео: youtube.com/Famous Celebrities Snaps | instagram.com/gagalandro