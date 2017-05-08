Hi_news: гаджеты виртуальной реальности

Мода на виртуальную реальность пришла в начале ХХI века, когда сразу несколько крупных компаний заявили, что в ближайшем будущем создадут портативные системы для погружения в выдуманный мир. Но представить, что идея воплотиться в жизнь было достаточно трудно. Многие разработчики считали, что подобные эксперименты обречены на провал. Но уже сегодня эта область науки стремительно развивается. Инвесторы вкладывают огромные деньги, а разработчики создают удивительные устройства. Предлагаю ненадолго выйти

С помощью устройств виртуальной реальности вы сможете летать как птица, сражаться с оборотнями, а также перемещаться в любую точку земного шара, находясь у себя дома. Однако многие девайсы созданы исключительного для одного человека. Компания Catopsys создала проектор, который превращает комнату в экран для видеоигр в виртуальной реальности.

Проектор Immersis состоит из одного объектива типа "рыбий глаз", который транслирует виртуальную реальность на 180 градусов в ограниченном пространстве. Вместо пары маленьких, стереоскопических изображений всё поле вашего зрения будет заполнено сценами виртуальной реальности, создающими полный эффект присутствия. Конечно, проектор не может смоделировать трехмерное изображение, которым наслаждаются те, кто надевает гарнитуру, например шлем-дисплей. Остальные видят только сцены, которые транслируются не только на экран, но и на стены, двери, домашних животных и всё, что ещё есть в комнате. Для получения наибольшего эффекта пользователям необходимо создать 3D модель того пространства, где будут работать шлем-дисплей и Immersis. Только тогда графика видеоигры будет правильно отображаться на неоднородных стенах и выступающих объектах.

А тем временем Американские разработчики так вдохновились фильмом «Люди Икс», что создали VR перчатками, которые выглядят как ногти Росомахи. Умный девайс отвечает за управление жестами. Прикасаясь к виртуальным предметам, пользователей будет получать реальные ощущения.

Эта умная перчатка со встроенным экзоскелетом управляется каждым пальцем – и эти движения переносятся в игру. Устройство позволяет нам чувствовать пространство и передавать ему свои ощущения. Главная цель разработчиков – расширение человеческих способностей с помощью своих продуктов. И с помощью подобных разработок они ее успешно достигают. Перчатка представляет собой комбинацию специальных моторов, которые работают над воспроизведением физических касаний. Например, мотор может создать давление между одним пальцем и остальными, когда вы берёте в виртуальной реальности сферический объект – это вызовет настоящую иллюзию касания и сжатия.

Подобные устройства виртуальной реальности скоро можно будет попробовать в специальных клубах в Китае. Компания HTC начала открывать игровые площадки в стране. Парк VIVELAND – это 300 квадратных метров, на которых сосредоточены 20 виртуальных экспериментов и игр.

Посетителям предлагаются различные зоны, в которых можно играть как одному, так и большой компанией. Это первый большой парк виртуальных развлечений на Тайване, да и в принципе в Китае. За несколько суток работы он вызвал небывалый ажиотаж среди молодежи. Особой популярностью пользуется игра смешанной реальности. После прохождения вы получаете в подарок диск с собой в главной роли.

На этом у нас все. Следите за научными разработками и оставайтесь в курсе Hi_news.

Анастасия Серманова, Андрей Жухевич

Видео: Piter.TV с использованием материалов с сайта YouTube