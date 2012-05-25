В Бокситогорске фуры разрушили дорогу

В городе Бокситогорск в Ленобласти фуры разрушили дорогу. По словам местных жителей, жалобы в администрацию результата не дали.

Как сообщает "Конкретно.ру", жители Бокситогорска в соцсетях обсуждают проблему разбитых дорог.



Так, жительница Социалистической улицы сообщила, что уже давно пытается добиться ремонта дороги, по которой фуры подъезжают к магазину "Дикси". По ее словам, асфальт там давно уничтожен, а местная администрация бездействует.



Похожая ситуация произошла и с дорогой к одному из сетевых "Магнитов". Там, по словам интернет-пользователей, дорога уже превратилась в озеро.



У банка в центре города и лестницы у домов 5 и 7 по Комсомольской улице и вовсе пора вешать канатную дорогу, шутят местные жители.



Пользователь под ником Толя пожаловался на ужасные условия в доме на Вишняково.



Местные жители обеспокоены положением дел города и пытаются достучаться до чиновников, которые, как заявляют жители Бокситогорска, бездействуют.