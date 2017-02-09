Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 10:31
0
MShaffter
203
Код вставки плеера

На въезде в Сердобск в жуткой аварии погибли трое молодых ребят

0
 
 

В интернете появилось фото и видео последствий смертельной аварии

Эта страшная авария произошла накануне, 8 февраля, во второй половине дня на 90 километре автодороги "Пенза - Сердобск".

Приблизительно в 16.10 на въезде в город Сердобск произошло жуткое столкновение двух автомобилей, ВАЗ-2110 и ГАЗ. От мощного удара легковушку буквально смяло. Очевидцы происшествия до приезда спасателей пытались вытащить пострадавших, но безуспешно. Все, кто находились в "десятке", от полученных травм скончались на месте аварии до приезда спасателей.

На ликвидацию последствий аварии от МЧС выезжала спецмашина и 4 человека личного состава. Что послужило причиной этой страшной аварии, которая унесла жизни троих молодых парней, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Фото и видео: ВК, Пенза live

Теги: авария , видео , дтп , пенза , сердобск , смертельная авария , фото
Категории: Новости России ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5