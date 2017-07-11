"Форс-мажоры": 7 сезон готовится удивлять

Совсем скоро состоится премьера нового сезона "Форс-мажоров". Юридическо-драматический сериал давно уже полюбился как российским, так и зарубежным зрителям.

Сегодня, 12 июля, должна состояться мировая премьера очередного сезона сериала "Форс-мажоры" на телеканале USA Network. Российские зрители оценить приключения двух адвокатов смогут уже завтра. По всей видимости, первая серия будет доступна к просмотру онлайн.

На днях в сети появились тизеры "Форс-мажоров". Судя по роликам, предстоящий сезон обещает быть захватывающим.

На этот раз Харви Спектр и Майкл Росс пойдут рука об руку, но уже законно. Ведь в предыдущем 6 сезоне "Форс-мажоров" Майк получил одобрение коллегии адвокатов. Кажется, уж теперь-то должна начаться настоящая жизнь. Впрочем, если вспомнить, каким способом Спектр и Росс добились адвокатской лицензии для последнего, можно предположить, что они нажили себе многочисленных врагов, с которыми и предстоит сразиться в судебной схватке.

По некоторым данным, в 7 сезоне планируется всего лишь восемь эпизодов. Однако данная информация еще не подтверждена. Вполне вероятно, что создатели "Форс-мажоров" удивят поклонников сериала новыми сериями уже в 2018 году.

Кстати Джина Торрес, исполнившая роль Джесики Пирсон, собирается продюсировать спин-офф сериала, посвященный жизни ее героини в Чикаго.

Не пропустите новые серии "Форс-мажоров". Они будут выходить каждую неделю. В главных ролях всеобщие любимчики: Гэбриел Махт, Патрик Джей Адамс, Рик Хоффман, Меган Маркл, Сара Рафферти и Джина Торрес.



Видео: youtube, SuitsonUSA