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В фонде капремонта связали долг петербуржцев с политической агитацией
Сегодня, 16:58
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TretyakovaS
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В фонде капремонта связали долг петербуржцев с политической агитацией

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Жители Северной столицы не доплатили более миллиарда рублей взносов за капремонт домов. В фонде капремонта одной из причин задолженности назвали политическую агитацию.

Как сообщает "Фонтанка", жители Петербурга не доплатили более миллиарда рублей взносов за капремонт домов. В фонде одной из причин задолженности назвали политическую агитацию.

О сборе взносов 5 июля сообщил гендиректор НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Денис Шабуров. По его словам, сейчас размер задолженности составляет 1,161 млрд рублей, из них 997 млн приходится на жилые дома.

Задолженность Шабуров связывает с действиями оппозиционеров, которые призывали не платить за капремонт, а сам сбор назвали незаконным.

Теги: капремонт петербург , капремонт спб , новости спб
Категории: Новости СПб

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