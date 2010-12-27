В фонде капремонта связали долг петербуржцев с политической агитацией

Жители Северной столицы не доплатили более миллиарда рублей взносов за капремонт домов. В фонде капремонта одной из причин задолженности назвали политическую агитацию.

Как сообщает "Фонтанка", жители Петербурга не доплатили более миллиарда рублей взносов за капремонт домов. В фонде одной из причин задолженности назвали политическую агитацию.



О сборе взносов 5 июля сообщил гендиректор НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Денис Шабуров. По его словам, сейчас размер задолженности составляет 1,161 млрд рублей, из них 997 млн приходится на жилые дома.



Задолженность Шабуров связывает с действиями оппозиционеров, которые призывали не платить за капремонт, а сам сбор назвали незаконным.