"Флеш" 3 сезон: 12 серия выходит в эфир, Флэш тренируется с Кид Флешом

Новый эпизод сериала "Флеш" 3 сезон выходит уже завтра. Смотреть онлайн 12 серию можно уже завтра. Перевод будет в тот же день или на следующее утро.

Продолжается 3 сезон сериала "Флэш". На экраны вот-вот выйдет уже 12 серия нового сезона. На этот раз Флэшу предстоит стать учителем и сразится за жизнь Айрис.

В новой серии Флэш и Кид Флэш начинают тренироваться вместе. Этом уделят, судя по всему, много времени эпизода. Уолли одержим скоростью. Ведь он бывший гонщик и полон жажды победы. Поэтому он рвется быть быстрее и проворнее своего наставника. Это, разумеется, не нравится Барри. Он с осторожностью говорит со своим учеником. Но порой, он даже не может скрыть свое раздражение от его самоуверенности.

В новой серии появляется новый мета-злодей. Мужчина так управляется со спидфорсом, что может ускорять разложение материалов. Конечно, он может это проделать и с живыми людьми. Поэтому за ним начинают охоту команда из С.Т.А.Р.

В результате ошибки Кид Флэша новому злодею удается добраться до его сестры и возлюбленной Барри Айрис. Флэш негодует и злится, сидя у кровати своей подруги. Ее рука поражена чем-то черным. Возможно, злодей ненадолго ускорил разложение ее крови, что привело к болезненному состоянию, угрожающему жизни девушки.

Несмотря на яркие и интересные серии фанаты сериала по-прежнему обсуждают одно: когда же появится Черный Флэш. Поклонники сериала обсуждают, кого же убьет этот злодей. Зрители ожидают, что жертвой Черного станет Уолли или Кид Флэш.

Сериал "Флэш" снят по мотивам одноименного комикса вселенной DC. То есть герои сериала обитают в том же мире, где Бэтмен борется со злом в Готэме, а Супермен в Метрополисе. Начинается телеистерия с детства главного героя Барри Аллена. Когда он был еще совсем ребенком, на его глазах что-то странное убило его мать. В преступлении обвинили отца мальчика и посадили его в тюрьму. Поэтому одной из главных целей его жизни стал поиск настоящего убийцы, чтобы злодей понес наказание, а его отца освободили.

Его воспитанием занимался полицейский Джо Уэст. Повзрослев, Барри становится помощником судмедэксперта. Ведь эта работа приближает его к поиску таинственного убийцы матери. В ходе расследований парень знакомится с сотрудниками лаборатории С.Т.А.Р. и супергероем Стрелой.

Однажды жизнь Барри сильно меняется. Когда он находился в лаборатории, его ударила молния. Но не обычный разряд электричества, а возникший в результате взрыва ускорителя частиц Уэллса. Парень получил сильное облучение и впал в кому. Он пробыл без сознания девять месяцев. А когда очнулся понял, что он уже не такой как прежде. Теперь у него есть сверхспособность: он может передвигаться с невероятной скоростью.

Его знакомый Супергерой Стрела выбирает ему имя – Флэш (молния). Вместе с силой к нему, как и ожидается, пришла большая ответственность. Вместе со спецами С.Т.А.Р. он исследует свою силу и сражается с другими мета-людьми, появившимися в округе. В ходе этого он понимает. Что к убийству его матери был причастен человек, двигающийся с такой же быстрой скоростью. Почти каждый день Флэш выходит на борьбу со злом. Попутно налаживая свою жизнь.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала