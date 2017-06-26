В минувшую субботу, 24 июня, в Северной столице на стадионе "NOVA ARENA" состоялся XVII Футбольный интернациональный независимый турнир "ФИНТ-2017". Мероприятие было посвящено дню борьбы с наркоманией и прошло под девизом "Спорт – против наркотиков".

На выходных в Петербурге прошел футбольный турнир "ФИНТ-2017". В данном состязании приняли участие десятки любительских команд из разных стран и городов. Алексей Макеев отмечает, что футбол – игра многонациональная. "Наш турнир пропагандирует дружбу народов, как это было в Советском союзе, как это было всегда". – рассказывает генеральный директор PR-студии "Арт Согласие".

Дело в том, что "ФИНТе" может участвовать любой желающий, независимо от пола, национальности и, более-менее, возраста. Всего команды поделены на несколько категорий: мальчики и девочки (11-13 лет), юноши и девушки (14 – 17 лет), взрослые.

Олег Баринов, президент пляжного футбольного клуба "Кристалл" и основатель лучшей в Европе площадки для пляжного футбола "NOVA ARENA", уверен: "Любые мероприятия такого уровня, они всегда полезны и для здоровья, и для поднятия духа российского человека".

Победителем "ФИНТ-2017" стала команда-ветеранов "Анна Нова". Они участвуют в турните уже 17 лет.

Анастасия Усцова, Андрей Жухевич

Видео: Piter.TV