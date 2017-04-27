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"Филфак" 17 и 18 серии: Миша затащит в койку иностранку, а Лена с Надей попытаются украсть свадебное платье из магазина

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Вот и близится постепенно к своему логическому завершению комедийный сериал "Филфак". Это смешная история о трех филологах-ботаниках, которые мечтают об отношения и учатся в "женском царстве", однако им катастрофически не везет в любви. Уморительные шутки, казусные ситуацию, любовные многоугольники и шекспировские страсти не оставят вас равнодушными. Получится ли в конце сезона у парней завоевать сердца любимых женщин, узнаем в финальных эпизодах.

Подошел к концу 1 сезон "Филфака". Это была история о тех, кто видит, любит и лелеет книгу, иногда даже в ущерб реальным отношениям. Сюжет сериала повествует о трех филологах Мише, Жене и Роме, которые уже несколько лет учатся на филфаке, однако до сих пор не встретили свои вторые половинки. Парням катастрофически не везет в любви. Быть может, потому, что они не умеют общаться со слабым полом? Чем закончится смешная история, узнаем уже сегодня в 20:00 на ТНТ.

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В 17 серии "Филфака" университет будет встречать иностранных гостей. Парням поручено стать проводниками для гостей столицы в мир русской культуры. Роме достался азиат, Жене симпатичный шотландец, обожающий женщин, а Мише сексуальная красотка. Но вот незадача, ребята совершенно не знают английского языка. Казалось бы, у филологов нет ни единого шанса наладить контакт. Однако не стоит забывать про язык жестов, например, и ломанный русско-английский.

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Для того, чтобы не опозориться перед гостями окончательно, Женя и Миша устраивают вечеринку. И она уже не такая скучная, как была когда-то. Теперь на столе море горячительных напитков и громкая музыка.

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Пользуясь моментом, Миша со своей новой знакомой покидают вечеринку на несколько минут, дабы прогуляться до московских достопримечательностей. Однако они еще не знаю, что ребята в квартире настолько сильно шумели, что к ним нагрянул наряд. Чем закончится данный эпизод, узнаем уже сегодня в 20:00 на ТНТ.

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Что касается других персонажей "Филфака", то на этот раз Лена и Надя идут на примерку свадебного платья. К сожалению, они выбрали настолько красивый и сложный наряд, что Лена в нем запуталась и нечаянно порвала. Но она не знала, что в примерочной установлена камера видеонаблюдения. Теперь администратор требует от нее оплаты штрафа или товара в полной стоимости. Для Лены, конечно, 20 тысяч - внушительная сумма, с которой она не хочет расставаться. В итоге девушка решает, что платье можно украсть. И подговаривает Надю на преступление. Что выберет скромная девушка, узнаем уже сегодня. Не пропустите 17 серию "Филфака" в 20:00 на ТНТ.

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В 18 эпизоде сериала Лена наконец-то устраивается на работу. Пока только официанткой. Миша продолжает общение со своей красавицей-иностранкой и даже приходит к ней в ресторан, где она проводит вечер с шотландцем. На троих ребята начинают пить виски.

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Что касается преподавательского состава, то по филфаку начали ходить слухи, будто Женя переспал с Верой. Все девушки теперь обращают внимание на парня, а Гудков в бешенстве. Он снова начинает приставать к Вере. Чем закончится 18 серия "Филфака", узнаем сегодня на ТНТ в 20:30.


Анастасия Усцова 

Видео и фото: официальная группа сериала "Филфак" вконтакте

Теги: филфак 17 и 18 серия смотреть онлайн о чем новые серии филфака
Категории: Культура Кино Лента новостей

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