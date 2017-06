"Фарго" 3 сезон: 8 серия выходит в переводе, Эммита запугивают, а Сай объединяется с Варгом

Совсем скоро выходит новый выпуск 3 сезона сериала "Фарго". 8 серию можно будет смотреть онлайн в среду, 7 июня. Перевод появится ночью или утром 8 июня.

В эту среду, 6 июня, выходит очередной эпизод детектива "Фарго". Совсем немного осталось до финала стильного детектива с хорошими шутками. Так что события приобретают все более яркий оборот. В 8 серии произойдет много интересного.

Новый эпизод называется "Who Rules the Land of Denial?". В нем будут активно развиваться события как в бандитском мире, так и у полицейских.

Никки в большой опасности. В промо-ролике к серии снова мелькнула она, безжизненно лежащая на полу. На этот раз, судя по всему, она попала в аварию. Не известно, выжила ли девушка. Она изо всех сил старалась выжить. И, кажется, пустилась в бега. Никии старалась укрыться от преследования влиятельных врагов ее дружка, которого убили несколькими сериями ранее. Но руки у Варга и Эммита Стасси длинные. Не исключено, что убежать девушке не удалось.

Глория в новой серии с коллегами окажется на месте аварии. На дороге перевернулся автобус. В нем ехала Никки Сванго. И Глория замечает, что это не может быть совпадением. Позже полицейские приезжают к Эммиту. Тут им предстоит столкнуться с интересным событием. Эммит и копы натыкаются на помятую машину Рэя, которая стоит совершенно в неожиданном месте.

У Эммита же дела совсем плохи. Кажется его соратник в убийстве брата решил переиграть и сменил сторону. В своем офисе последний оставишйся в живых Стасси находит фотографию марки, из-за которой он убил Рэя. А затем камера проезжает по его офису и зрители видя, что все картины в помещении заменены маркой. Пока, правда, не понятно: происходит это на самом деле или же у криминального короля Миннесоты галлюцинации на почве чувства вины. Ведь его помощника Марлин выглядит очень озадаченной.

Но эта история вполне может быть способом запугать Эммита. Ведь в промо видно Сай приходит к Варгу и застает дома его помощника. И в синопсисе к новой серии говорится, что эти двое объединяются. И это точно не может значить, что они будут помогать Стасси.

Но есть в промо и загадочный момент. Сай приходит к Стасси в офис и падает на пол. На его усах виднеется какая-то белая пена. Возможно, он умрет в новой серии.

Так как в двух предыдущих сезонах "Фарго" было по десять серий, то можно сделать вывод, что в новом будет столько же. Итого до окончания истории и распутывания всех загадок осталось всего три серии. Обычно последние эпизоды наполнены событиями. Так что последние три эпизода придется ждать с большим нетерпением.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер серии