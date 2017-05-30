"Фарго" 3 сезон: 7 серия выходит в переводе, Эммит убивает брата и зовет Варга прикрыть его

Совсем скоро выходит новый выпуск 3 сезона сериала "Фарго". 7 серию можно будет смотреть онлайн в среду, 31 мая. Перевод появится ночью или утром 1 июня.

В эфир выходит уже 7 серия сериала «Фарго». 3 сезон рассказывает о событиях, происходящих через четыре года после событий первого. Это дало возможность вернуть в историю некоторых героев. В основе сюжета этого сезона, как и предыдущих, - расследование громких преступлений в маленьком городке Бемиджи, штат Миннесота.

В новой серии совсем плохи дела будут у Никки Суонго. В прошлой серии девушка перебрала с наркотиками и отключилась. Ее товарищ Рэй Стасси унес ее в безопасность. В результате в новом эпизоде она приходит в себя в знакомом месте. Вот только спокойствия ей не видать. Ведь ее забирают в полицию. Там досрочно освободившуюся девушку начинают допрашивать. Из промо-ролика очевидно, что Никки совсем не в курсе того, что происходит. Тогда ей показывают фотографии с места преступления, в совершении которого ее подозревают. На них окровавленный Рэй. Девушка явно напугана от вида снимков.

Между тем, она совершенно не виновата в этом. Рэя убил его брат. Эммит Стасси приехал к брату за предметом, который тот унаследовал от отца. Брат решил забрать его себе. Однако Рэй не спешил расставаться с внушительной рамкой. Он толкает предмет в грудь родственнику. И тут король Миннесоты потерял контроль. В промо-ролике серии видно, как он разбивает секло рамки о лицо брата. А дальше обоим братьям серьезно не повезло. Кусок стекла, видимо, врезался в горло Рею. В результате тот умирает от потери крови. Перепуганный брат же зовет помощь. Но не своего верного товарища Сая Фелтца, а загадочного В.М. Варга.

Варга быстро приезжает на место убийства. Он убирает беспорядок и собирает вещи, который могли бы подставить его заказчика. Он не отпускает Эммита, пока не оговаривает с ним версию истории для полиции. Варга предлагает Стасси не говорить, что у него была встреча с братом. Ведь есть идеальный человек на роль убийцы – подружка Рэя Никки. В.М. предполагает такое развитие событий: полицейский тайно избивал Никки. Она перестала терпеть насилие и ответила ему тем, что перерезала горло.

Глория Бургл сомневается, что за преступлением стоит Никки. Как минимум она считает, что с ней в момент смерти Рэя был еще кто-то.

- Я не говорю об этом уверенно. Я говорю, что у меня есть сомнения, - говорит Глория Мо по соседству с комнатой для допросов.

Эммите же в разговоре с полицейской Винни Лопес придерживается придуманного Варгом плана. Он удивляется и спрашивает, а не умер ли его брат от сердечного приступа. Но краткое содержание новой серии говорит нам, что Варга придумывает новый план для спасения Эмита. Кажется, загадочный В.М. решил так разобраться с недоевшим ему Саем, который пытается узнать информацию о его прошлом.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер серии