"Фарго" 3 сезон: 6 серия выходит в переводе, Никки жестоко убивают

Совсем скоро выходит новый выпуск 3 сезона сериала "Фарго". 5 серию можно будет смотреть онлайн в среду, 24 мая. Перевод появится ночью или утром 25 мая.

Еще одна неделя позади и уже завтра, 24 мая, выходит очередная серия "Фарго". 3 сезон снова происходит в наши дни, так что в него вернулось несколько героев из первого сезона. Очереднйо громкое дело, полиция, харизматичные бандиты. Все это было в пяти выпусках и будет в 6 серии.

Новый эпизод называется "The Lord of No Mercy" (Господь немилосердный). И нас ждет немало волнительных моментов. По крайней мере, на это намекает промо серии.

В прошлой серии Рэй окончательно разозлил Эммита. Последний пообещал брату, что тот "труп". В то время, когда браться решали кто из них круче, Сай старался поближе подобраться к Варгасу, чтобы выяснить его тайны. Пока преступники выясняют отношения друг с другом, Глория и Винни все ближе к разгадке тайны смерти отчима одной из них. У них уже были подозрения насчет кого-то из братьев Стасси. И в новой серии Глория отправится к Эммиту на беседу. И спрашивает его, не видел ли он своего брата в последнее время.

Рэй и Никки решили отомстить брату Стасси. Ведь Эммит отказался давать им деньги. Но в итоге парочка оказывается в осаде. Со всех сторон их окружает опасность и отступать шантажистам некуда. Но, кажется, Рэй готов принять бой: он смело перезаряжает свой пистолет в промо-ролике.

Эммит Стасси же пытается все сделать правильно. Его брат ему сильно насолил. К тому же, полиция (Глория и Винни) подобрались к нему близко, как никогда раньше.

Но кажется попытки Рэя и Никки бороться с врагами обернулась прахом. В самом начале промо-ролика мелькает кадр с подружкой нечестного пока, которая лежит перед машиной. Сразу возникают предположения, что она как минимум без сознания, а как максимум мертва. Позже также мы видим кадр, в котором Рэй сидит над ванной, в корой лежит Никки. Девушка уже бед куртка, но с закрытыми глазами. Можно лишь предположить, зачем он положил свою верную напарницу в ванну. Приходят мысли о том, что так часто избавляются от трупов. Но не мог же Стасси сам убить девушку? Или же убийца (скорее всего его брат, которого он сильно разозлил в прошлой серии) обставил все так .что виновным кажется Рэй.

Начинает активно действовать Варгас. Потому что в кратком синопсисе серии говорится, что он устраняет беспорядки. Возможно, таинственный преступник решил разобраться с Саем, который пытается разузнать о его прошлом. А может, под руку загадочного В.М. попадет кто-то из братьев Стасси. Потому что в одном из отрывков промо-ролика он говорит кому-то: "Найти брата".

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер серии