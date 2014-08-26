"Фарго" 3 сезон: 5 серия выходит в переводе, Глория и Винни соединяют точки расследования

Совсем скоро выходит новый выпуск 3 сезона сериала "Фарго". 5 серию можно будет смотреть онлайн в среду, 17 мая. Перевод появится ночью или утром 18 мая.

Мучительная неделя в ожидании новой серии сериала "Фарго" почти закончилась. Очередной выпуск 3 сезона выходит в среду, 17 мая. Правда, перевода серии придется подождать до следующего дня, скорее всего. В 5 серии произойдет не мало интересных и страшных событий.

Сериал продолжает свою загадочную историю, происходящую в маленьком городке Бемиджи, штата Миннесота. Преступники разбираются между собой. Полиция же старается найти тех, кто совершает злодеяния. Пятая серия будет носить название "Дом особого назначения".

Судя по промо-ролику сериала Рэй и Никки продолжают свою игу. На этот раз они снимают видео. Рэй маскируется под своего брата и изображает на камеру его признание. Диск с записью отправляют Эммиту в сопровождении письма, составленного из вырезанных букв. Шантажисты требуют сто тысяч и обещают рассказать историю об убийстве. Письмо получает горничная Стасси. И хотя первой письмо получает Стелла, брат порядком устал от выкрутасов Рэя.

- Просто плати проклятые деньги и молись, чтобы я был доволен, - кричит Рэй в трубку телефона, стоя в автобусе. - Ты мертвец, слышишь меня? Ты мертвец, - отвечает Эммит из своей машины. Брату явно не понравился такой ответ, и он психует.

Между тем Глория нащупывает связь между кусочками головоломки, над которой ломала голову все полицейские. Кажется у Глории и Винни появились мысли об узле, который запутался после убийства отчима Глории Энниса Стасси. Девушки рассказывают Донни, что парень с пробитой головой был нанят для того, чтобы ограбить кого-то. А Винни отмечает, что преступника скорее всего нанял брат.

Пока браться бодаются в очередном споре, а полицейские расследуют убийство, Сай Фелтц проникает в жизнь Варгаса. У самого Сая и Эммита уже появились вопросы о том, кто же такой В.М. Он продвигается вперед. Но, кажется, это становится опасным. Ведь у Варгаса есть парочка сильных и немного безумных головорезов.

Новый сезон сериала "Фарго" сосредоточился вокруг братьев Стасси Эммите и Рэйе. Последний работает офицером по условно-досрочному освобождению В одной из своих подопечных он находит надежду. Так Рэй и Никки объединяются для совместных делишек. В основном они шантажируют его брата.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер серии