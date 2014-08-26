"Фарго" 3 сезон: 4 серия выходит в переводе, частично раскрывается тайна личности Варгаса

Совсем скоро выходит новый выпуск 3 сезона сериала "Фарго". 4 серию можно будет смотреть онлайн в среду, 10 мая. перевод появится ночью или утром 11 мая.

В среду, 10 мая, в эфир выходит новая серия сериала "Фарго". В 3 сезоне действия разворачиваются в городке Бемиджи американского штата Миннесота, как и в двух других. Только на этот раз все происходит в 2010 году (то есть через четыре года после действий первого сезона). Судя по анонсу, 4 серии нас ждет возвращение к основному сюжету.

В предыдущей, 3 серии, основная история сезона отошла на второй план. Ведь главная героиня Глория Бергл занималась семейной историей. Женщина отправилась по друзьям и знакомым своего отчима Энниса Стасси, чтобы разобраться в его смерти. В итоге она узнала очень страстную и диковатую историю из молодости человека, которого она считала отцом. Оказалось, что Стасси провел молодость в Голливуде. Однако эта история оказалась совершенно не связанной с его убийством. Зато Глории удалось узнать кое-то о судьбе Мориса. Ведь она выяснила, что именно Лефэй и был тем человеком с заправочной станции. Однако на этом развитие истории Энниса, скорее всего, остановится или на время, или совсем. Сценаристы показали свои умения в описывании экзистенциональной истории на примере жизни отчима Глории.

В новой серии сериала "Фарго" сюжет, безусловно, вернется к основной сюжетной арке. Ведь столько интересного таится в загадочном Варгасе. Таинственный В.М. все сильнее давит на Эммита и Сай. Судя по всему, он уверенно отбирает бизнес у предпринимателей. Параллельно с этим Рей Стасси и Никки Сванго прорабатывают свой хитроумный план. Так что скоро в действия в чериале вернутся все герои.

В новом эпизоде Эммит и Сай выясняют, что же они получили в результате сделок. А также стараются понять, кто же руководил их сделками, расположившись над их головами. Все ведет в Варгасу. Тут же возникают другие вопросы. Что же В.М. хочет от бизнесменов. Да и кто такой Варгас пока не понятно до конца. А Никки и Рэй стараются выследить кое-какой залог. При этом они строят планы против Бергл, ведь она подобралась к ним максимально близко. Глория между тем все больше узнает о Морисе. Но пока не знает о грозящей ей опасности.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо серии