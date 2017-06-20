"Фарго" 3 сезон: 10 серия выходит в переводе, Варга арестовывают со спецназом

Совсем скоро выходит новый выпуск 3 сезона сериала "Фарго". 10 серию можно будет смотреть онлайн в среду, 21 июня. Перевод появится ночью или утром 22 июня.

В среду, 21 июня, выходит завершающий выпуск сериала "Фарго". События 3 сезона подходят к логическому концу. Все ниточки сойдутся в одну, а судьбы героев окончательно решатся. 10 серия обещает быть волнительной. В оригинале серию можно будет посмотреть вечером 21 июня на официальном сайте FX, например. Однако чубтитры и перевод придется подождать. Обычно русские субтитры появляются ночью, а полноценные перевод к утру следующего дня.

Новый эпизод называется "Кто-то любит" (Somebody To Love).

Судя по синопсису от телеканала, в новой серии Никки будет бороться за свою жизнь. Девушка затеяла какую-то игру. И ей придется очень постараться, чтобы выжить в результате этого. Елс она не поработает хорошо, то проиграет. Судя по трейлеру финала, Никки идет на настоящее сражение. Сначала она проверяет похожее на дробовик оружие, а в финальной сцене промо она с ним на перевес стоит перед чем-то или кем-то. Девушке помогает человек, который уже приходил ей на помощь, когда за ней гнались люди Варга.

Глория замечает своему коллеге, что не известно, что из участников истории «будет следующим». Она перелистывает фотографии Никки и ее товарища. Сама же разжалованный шериф отправляется в место, где водятся деньги. Кажется это намек на дом Эммита. Потому что в промо показали, что ей звонит человек, который готов поделиться информацией о Эммите Стасси и В.М. Варга. Также видно как спецназ идет по какому-то особняку (видимо, дом принадлежит Стасси).

У самого же Эммита большие проблемы. В прошлой серии он рассказал Глории о том, что это он убил своего брата. Но его освободили из полиции. Но для него было бы лучше оказаться в окружении служителей правоохранительных органов. Так как Варгу не понравилось поведение Стасси. В итоге последний оказывается в западне. Он настолько запуган, что выбегает из своего дома на улицу с приклеенной ко лбу маркой, которая и начала его странные и опасные отношения с В.М. Варга. После Эммит в отчаянии сидит за столом, а Варга достаточно издевательски рассказывает ему какую-то поучительную историю о раненном животном. Возможно, он имеет ввиду самого Эммита. Ведь тот явно пытался сбежать из города, так как с людьми Варга он встретился на отдаленной дороге.

В долгожданном финале сериала соберется немало звезд. Ожидается, что в выпуске появится Майкл Браун в роли директора Кроули, Джеймал Грант в роли агента Хонекомба, Скут МакНэйри в роли Мориса Лефея. Также появятся Кейтлинн Медрек (Грейс Стасси), Майкл Стулбарг (Си Фелц) и Грейам Верчер (Натан Бургл). Над сценарием последней серии работали Ной Хоули и режиссер Кит Гордон.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер серии