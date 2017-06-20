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"Фарго" 3 сезон: 10 серия выходит в переводе, Варга арестовывают со спецназом

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Совсем скоро выходит новый выпуск 3 сезона сериала "Фарго". 10 серию можно будет смотреть онлайн в среду, 21 июня. Перевод появится ночью или утром 22 июня.

В среду, 21 июня, выходит завершающий выпуск сериала "Фарго". События 3 сезона подходят к логическому концу. Все ниточки сойдутся в одну, а судьбы героев окончательно решатся. 10 серия обещает быть волнительной. В оригинале серию можно будет посмотреть вечером 21 июня на официальном сайте FX, например. Однако чубтитры и перевод придется подождать. Обычно русские субтитры появляются ночью, а полноценные перевод к утру следующего дня.

Новый эпизод называется "Кто-то любит" (Somebody To Love).

фарго 3 сезон 10 серия смотреть онлайн в русском переводе

Судя по синопсису от телеканала, в новой серии Никки будет бороться за свою жизнь. Девушка затеяла какую-то игру. И ей придется очень постараться, чтобы выжить в результате этого. Елс она не поработает хорошо, то проиграет. Судя по трейлеру финала, Никки идет на настоящее сражение. Сначала она проверяет похожее на дробовик оружие, а в финальной сцене промо она с ним на перевес стоит перед чем-то или кем-то. Девушке помогает человек, который уже приходил ей на помощь, когда за ней гнались люди Варга.

фарго 3 сезон 10 серия смотреть онлайн в русском переводе

Глория замечает своему коллеге, что не известно, что из участников истории «будет следующим». Она перелистывает фотографии Никки и ее товарища. Сама же разжалованный шериф отправляется в место, где водятся деньги. Кажется это намек на дом Эммита. Потому что в промо показали, что ей звонит человек, который готов поделиться информацией о Эммите Стасси и В.М. Варга. Также видно как спецназ идет по какому-то особняку (видимо, дом принадлежит Стасси).

фарго 3 сезон 10 серия смотреть онлайн в русском переводе

У самого же Эммита большие проблемы. В прошлой серии он рассказал Глории о том, что это он убил своего брата. Но его освободили из полиции. Но для него было бы лучше оказаться в окружении служителей правоохранительных органов. Так как Варгу не понравилось поведение Стасси. В итоге последний оказывается в западне. Он настолько запуган, что выбегает из своего дома на улицу с приклеенной ко лбу маркой, которая и начала его странные и опасные отношения с В.М. Варга. После Эммит в отчаянии сидит за столом, а Варга достаточно издевательски рассказывает ему какую-то поучительную историю о раненном животном. Возможно, он имеет ввиду самого Эммита. Ведь тот явно пытался сбежать из города, так как с людьми Варга он встретился на отдаленной дороге.

фарго 3 сезон 10 серия смотреть онлайн в русском переводе

В долгожданном финале сериала соберется немало звезд. Ожидается, что в выпуске появится Майкл Браун в роли директора Кроули, Джеймал Грант в роли агента Хонекомба, Скут МакНэйри в роли Мориса Лефея. Также появятся Кейтлинн Медрек (Грейс Стасси), Майкл Стулбарг (Си Фелц) и Грейам Верчер (Натан Бургл). Над сценарием последней серии работали Ной Хоули и режиссер Кит Гордон.

фарго 3 сезон 10 серия смотреть онлайн в русском переводе

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер серии

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Категории: Кино

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