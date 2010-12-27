Шесть женщин и трое мужчин организовали в Петербурге подпольное казино и получили условные сроки

Девятерым петербуржцам дали условные сроки за создание казино

В Петербурге осуждена одна из самых крупных банд, организовавших в городе крупное подпольное казино. Суд приговорил к условным срокам от года до двух шестерых женщин и троих мужчин. По данным "Росбалта", еще в сентябре 2015 года эта "женская команда" оборудовала игровой зал на одной из крупных улиц города. Здесь оказались не только закупленные оптом старые игровые автоматы, но и множество компьютеров со специальным программным обеспечением. Подпольные бизнесмены устроили спам-рассылку по возможным клиентам, предлагая им поиграть в зале с 28 игровыми автоматами. Впрочем, вскоре полиция узнала об этом развлекательном центре, и "черное казино" попросту разогнали.

Теперь каждый из преступников заплатит государству штрафы от 100 000 рублей до 500 000 рублей. Все они получили только условные сроки от 1 до 2 лет лишения свободы. В случае повторного нарушения закона в этой сфере им грозит уже реальное тюремное заключение.