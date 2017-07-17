Эксперт : самый загрязненный район в Петербурге – Выборгский

В середине июля на площадке Медиацентра Правительства Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция, посвященная экологическим акциям по очистке водоемов города. В ней принял участие Александр Ингилевич, секретарь комиссии Петербургского отделения Русского географического общества. Эксперт охотно рассказал о проблемах загрязнения города.

По мнению Александра Ингилевича, самый загрязненный район - этот тот, где есть какое-либо промышленное производство. "Очевидно, это Выборгский район. - говорит эксперт. - Впрочем, к сожалению,мусор оседает и в тех районах, где много отдыхающих."

Александр Ингилевич также уверен, что помимо промышленных отходов, существует проблема загрязнения озер, а ведь они тоже являются очень важной частью города.

"Больше всего мусора мы вывозим с Суздальских Озер – это раз, мусора там очень много, и его постоянно поднимают со дна. Первый год, когда мы чистили – это была огромная куча мешков и покрышек. Так же, очень много мусора было, когда мы чистили ковш Галерной гавани на Васильевском острове. А ведь это место историческое, самый первый яхт-клуб."

К сожалению, это не единственные проблемы загрязнения города. Эксперт отметил, что очень сильно загрязняются общественные пляжи. Активисты поднимают со дна большое количество отходов, в том числе и крупный мусор.

Александр Ингилевич вместе со своей командой сообщил, что в этом году они, возможно, смогут очистить пруд в Юсуповском саду.

Ранее мы сообщали, что в Петербургских водоемах чаще всего находят холодильники и покрышки.

Диана Сумеркина, Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV