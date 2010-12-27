Эксперт: петербуржцы продолжают дышать пылью

За минувшую неделю дворники очистили улицы Северной столицы от 4,5 тонн грязи и 600 тонн отходов . Однако эксперт Красимир Врански в разговоре с Piter.TV подчеркнул, что пять тонн мусора – это "ни о чем". По мнению лидера движения "Красивый Петербург", данные цифры важны лишь для "отчетов", поскольку жители города продолжают дышать пылью.

На днях в Комитете по благоустройству сообщили, что за минувшую неделю из Петербурга вывезли около 5 тысяч тонн грязи. Как заверили чиновники, дворники трудились в усиленном режиме. Однако с ведомством не согласен лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

По мнению активиста, пять тысяч тонн – это мало.

"Быть может, данные цифры и нужны для отчетности в ведомстве, однако для простого петербуржца они ничего не значат. Поскольку, пять тысяч тонн – это всего лишь 250 грузовиков, из расчета, что каждый может вывезти по 10 тонн мусора. – считает Врански. - Город безусловно загрязнен. Мы проводили эксперимент, результаты которого оказались неутешительными: в Центральном районе уровень отходов составляет порядка 430 грамм на квадратный метр, в спальных районах количество грязи достигает 1,5 килограмма".

Красимир Врански также отметил, что самые загрязненные районы, это, в первую очередь, "места скопления новостроек". Например, Девяткино, Парнас, Приморский район и частично Красносельский. "Все это происходит из-за нехватки зелени, "неправильных парковок", уплотнительной застройки и многих других аспектов" – уверен активист.

Но как бороться с накопившимся проблемами? "Красивый Петербург" предложил перечень решений. Так, например, стоит обеспечить автомобилистов парковочными местами, заранее разрабатывать графики уборок, озеленять город, а не вырубать деревья.

Пока же уровень загрязнения в Петербурге превышает допустимую норму в несколько десятков раз.

Фото: вконтакте Красимир Врански