Как сообщает "Фонтанка", пассажирку, упавшую утром на пути на станции "Звенигородская", подняли и передали в руки медикам.
Движение по фиолетовой линии восстановлено.
Напоминаем, ранее мы сообщали, что На "Звенигородской" женщина упала на пути.
Сегодня, 10:11
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Движение по фиолетовой линии восстановлено
Пассажирка, которая упала на пути на станции "звенигородская" жива. Поезда снова следуют по фиолетовой линии.
Как сообщает "Фонтанка", пассажирку, упавшую утром на пути на станции "Звенигородская", подняли и передали в руки медикам.