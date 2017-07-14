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Движение по фиолетовой линии восстановлено

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Пассажирка, которая упала на пути на станции "звенигородская" жива. Поезда снова следуют по фиолетовой линии.

 Как сообщает "Фонтанка", пассажирку, упавшую утром на пути на станции "Звенигородская", подняли и передали в руки медикам.

Движение по фиолетовой линии восстановлено.

Напоминаем, ранее мы сообщали, что На "Звенигородской" женщина упала на пути.

Теги: женщина упала на пути , метро спб , новости спб , происшетвия
Категории: Новости СПб

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