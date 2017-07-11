Как сообщает "Фонтанка", утром 11 июля на Московском шоссе случилась авария с участием легкового автомобиля и маршрутки. ДТП стало причиной плотной пробки.
Длинна затора, причиной которого стало ДТП, составляет около двух километров.
Никто из участников аварии не пострадал.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ Иван Федоров
Сегодня, 11:09
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ДТП на Московском шоссе создало огромную пробку
Авария на Московском шоссе с участием легкового автомобиля и маршрутки повлекла за собой большую пробку.
Как сообщает "Фонтанка", утром 11 июля на Московском шоссе случилась авария с участием легкового автомобиля и маршрутки. ДТП стало причиной плотной пробки.