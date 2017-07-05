Как сообщает "Фонтанка", в среду, 5 июля центр Петербурга превратился в ловушку.
Большое число автомобилистов оказались заперты на Большой Конюшенной из-за упрямства женщины, которой поцарапали машину. По словам очевидцев, даму просили отъехать 20 человек, но женщина захотела разобраться по закону.
Улица превратилась в одну большую пробку.
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Участница ДТП на Большой Конюшенной создала гигантскую пробку
Упрямая женщина из Петербурга стала виновницей огромного затора на Большой Конюшенной.
Как сообщает "Фонтанка", в среду, 5 июля центр Петербурга превратился в ловушку.