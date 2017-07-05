Участница ДТП на Большой Конюшенной создала гигантскую пробку

Упрямая женщина из Петербурга стала виновницей огромного затора на Большой Конюшенной.

Как сообщает "Фонтанка", в среду, 5 июля центр Петербурга превратился в ловушку.



Большое число автомобилистов оказались заперты на Большой Конюшенной из-за упрямства женщины, которой поцарапали машину. По словам очевидцев, даму просили отъехать 20 человек, но женщина захотела разобраться по закону.



Улица превратилась в одну большую пробку.