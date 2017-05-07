Хит-кино: балет в Большом, "Меч короля Артура" и Джеки Чан

В Петербург пришла весна, а вместе с ней и долгожданные киноновинки. На этой неделе в прокат вышел драматический фильм о буднях артистов балета от культового режиссера Валерия Тодоровского "Большой", средневековое фэнтези с элементами боевика от Гая Ричи и уморительная китайская комедия с Джеки Чаном "Доспехи бога: В поисках сокровищ".

"Большой"

Вы умеете мечтать и добиваться поставленных целей? Если да, то, пожалуй, согласитесь, что это довольно сложно. А иногда помехой могут стать, например, возраст, вид деятельности, сплетни или "палки в колеса". В нашем случае это балет и Большой театр. Сможет ли юная танцовщица выйти победителем или сломается, узнаем в новой драме Валерия Тодоровского.

Сюжет картины таков: Юлька Ольшанская, девчонка из соседнего двора. Она живет в маленьком городке, откуда довольно сложно вырваться, особенно в столицу. Однако у нее есть удивительные танцевальные способности. И однажды ей чертовски повезло: Юлю заметил бывший артист балета, Потоцкий. Мужчина увез Ольшанскую в Москву, где ее приняли в балетную школу. Но ей придется нелегко, ведь путь в Большой театр извилист.

К тому же, девочка попадает к Белецкой, жесткой, но объективной наставнице, которая убеждена, что из Юли получится самая отличная артистка балета. Только нужно много заниматься, отшлифовывая каждое па, ведь настоящий балет – это не белые юбки и шелковые ленты. Сможет ли Ольшанская осуществить свою мечту и станцевать на сцене Большого главную партию, узнаем уже на этой неделе.

А пока несколько слов, почему этот фильм заслуживает внимания. Как минимум, в нем мы увидим танцевальные шедевры: на съемках были задействованы 70 настоящих артистов балета. Изумительные па, фантастическая музыка и классическая сцена Большого театра, что еще нужно для эстетического экстаза? Пожалуй, остается лишь упомянуть актерский состав: мастеров сыграли Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина и Александр Домогаров. Кстати, бюджет картины составил более 370 миллионов рублей. Идем в кино с 11 мая.

"Меч короля Артура"

От изысканного и женственного к мужественному. Одной из самых долгожданных киноновинок этой весны стал фильм Гая Ричи "Меч короля Арута". Уличные бои, мечи и сексуальные мужчины, что еще нужно для идеального боевика с нотками фэнтези.

Действие ленты разворачивается в Раннее Средневековье. Симпатичный молодой человек, обладающий идеальным телосложением, околачивается в злачных местечках Лондиниума. Вместе со своей бандой он участвует в уличных боях и зависает в пабах, даже не догадываясь о своем происхождении. Дело в том, что его отец и мать погибли в схватке с нынешним королем-деспотом Вортигерном, и маленький мальчик был вынужден покинуть свой дом.

Но однажды в руках Артура оказывается волшебный меч Экскалибур, благодаря чему молодой человек наконец-то осознает, какая судьба ему уготована. Отныне он, вместе со своими союзниками должен вступить в бой с тираном. Однако прежде Артуру предстоит победить собственных демонов и объединить людей под своим мечом. Чем закончится жесткая битва юноши и Вортигерна, узнаем уже на этой неделе.

А сейчас несколько занимательных фактов. Поклонники "Игры престолов" будут приятно удивлены появлением Мизинца и Русе Болтона.

Что касается съемок, то они велись в течение 5 месяцев в 2015 году. А вот пейзажи в картине обещают быть восхитительными, ведь любоваться будем Уэльсом, Англией и Шотландией. Кстати, специально для фильма "Меч короля Артура" был создан 60-тиметровый мост в Камелот.

И еще, дамам на заметку: в этой ленте будет очень много симпатичных мужчин с идеальной фигурой. Так, Ханнэм, исполнитель главной роли, некогда пообещал, что ежедневно будет делать 500 отжиманий, во имя фантастического тела. Ну, и напоследок, главного злодея исполнил красавчик Джуд Лоу. Идем в кино с 11 мая.

"Доспехи бога: В поисках сокровищ"

Конечно, если войны вам не по душе, а смех – то, что доктор прописал, тогда "welcome" . В кино вышел новый боевик с Джеки Чаном "Доспехи бога: В поисках сокровищ". Еще больше нелепых ситуаций, преступники против ученых и кунг-фу. В общем, настоящая китайская комедия.

Все, как и полагается: Джек Си – китайский ученый, жаждущий отыскать заветный клад. Вместе со своими коллегами из Индии он едет в Тибет, где по легенде и находятся сокровища Магадхи. Конечно, для Джека они, в первую очередь, представляют собой памятники некогда существовавшей цивилизации. Однако за кладом охотится еще и могущественный синдикат, желающий всего лишь обогатиться, ну или завоевать весь мир с помощью магических предметов.

Кажется, Джека и его коллег ждет увлекательное, но безумно опасное путешествие. Тачки, пушки, боевые искусства и смешные ситуации сможем оценить в кино уже с 8 мая.

Впрочем, фанатов серии "Доспехи бога" предупреждаем : на самом деле, фильм носит название "Кунг-фу Йога" и, по сути, не является еще одной частью ленты франшизы. Кстати, одной из главных задач новой китайской комедии было объединение двух культуры Индии и Китая.

Не жалейте часов на отличный фильмы, будьте смелее и добивайтесь фантастических успехов. Увидимся в кино!





Анастасия Усцова, Дарья Молчанова

Видео: Piter.TV с использованием материалов киноафиша.info