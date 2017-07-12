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Дорожная ссора в Купчино обернулась серьезной травмой глаза

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Дорожная потасовка в Купчино закончилась для одного из участников конфликта больницей. У пострадавшего диагностировали химический ожог левого глаза и конъюктивит. По данному факту проводится проверка.

Как сообщает "Конкретно.ру", в результате дорожной потасовки в Купчино один из участников конфликта попал в больницу.

Утром 11 июля петербуржца был доставлен на "скорой" в Глазной диагностический центр на Литейном. Потерпевший получил химический ожог глаза и конъюктивит.

Как рассказал мужчина, накануне примерно в 10 утра на пересечении Бухарестской улицы и Дунайского проспекта у него произошла дорожная ссора с водителем автомобиля Peugeot. Конфликт закончился тем, что хозяин иномарки брызнул мужчине в лицо перцовым баллончиком и скрылся.

По данному факту проводится проверка.

Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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