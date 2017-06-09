"Доктор Кто" 10 сезон: 9 серия выходит в переводе, Доктор и Билл попадают на Марс

На телеканала ВВС выходят новые серии сериала "Доктор Кто". 8 серию 10 сезона можно будет посмотреть в оригинале уже в эту субботу, 10 июня. А вот перевода на русский придется ждать до воскресенья, 11 июня.

Поклонники сериала "Доктор Кто" в эту субботу, 10 июня, снова будут прикованы к экранам. В эфир выходит очередной выпуск 10 сезона телеистории. В 9 серии Доктор и его спутница окажутся далеко от Земли, где проходили все последние серии.

В прошлом эпизоде Доктор сумел победить Монахов, похожих на мумий, которое захватили Землю. И в новой серии уже без Нордола они отправляются в новое путешествие. Как видно в промо-ролике тардис просто падает на красную планету. Разумеется, это оказывается Марс.

Там Доктор и Билл встречают британских воинов, одетых в похожую на старинную форму. Вместе с британцами (а кого кроме англичан встречает доктор во всей Вселенной?) герои встретятся с жителями Марса. Марсиане оказываются суровыми воинами, которые не знают жалости.

Видимо солдаты Великобритании занимались какими-то раскопками и наткнулись на склеп или капсулу марсианина. Возможно, они повредили что-то. Это взвало гнев у пробудившихся местных. В итоге героиня с Марса призывает своих марсианских воинов к бою.

В опубликованном отрывке из серии видно, что Доктор пытается договориться с одни из жителей Красной планеты. А Билл в это время сталкивается с кем-то в очень странном скафандре. Когда загадочный человек снимает шлем, ролик прерывается. Правду об этом эпизоде можно будет узнать уже завтра. Но судя по трейлеру, Билл окажется в каком-то странном месте: она провалится сквозь землю.

Создатели выпустили отдельное видео о том, как они делали костюмы для марсианских воинов. Дело в том, что марсиане на ряду с далеками и киберлюдьми давние гости сериала. Они появлялись еще в Классическом Докторе. И создавать их образы пришлось соглядкой на старых героев. Раньше создатели сериала имели меньше возможностей из-за ограниченного финансирования и технологий того времени. Сейчас создать костюм марсианина гораздо проще, но при этом нужно было сделать их максимально близкими к тому, что было раньше. Воинов оставили в зеленой броне, напоминающей чешую. Но ее модернизировали и добавили актерам подвижности, а марсианам устрашающего вида.

Кстати, в новом "Доктор Кто" герои тоже сталкивались с марсианином. В одной из серий Доктор и Клара оказались на советской подводной лодке. Ее экипаж выловил загадочное существо, замороженное в лед. Оказалось, что там скрывался главнокомандующий марсианской армии. В конце его забирают сородичи. А спасенный экипаж подбрасывает Доктора до Тардис.

Фото: кадры из сериала

Видео: Youtube / BBC