"Доктор Кто" 10 сезон: 8 серия выходит в переводе, Доктор, Билл и Мисси спасают Землю от зомби-монахов

На телеканала ВВС выходят новые серии сериала "Доктор Кто". 8 серию 10 сезона можно будет посмотреть в оригинале уже в эту субботу, 3 июня. А вот перевода на русский придется ждать до воскресенья, 4 июня.

В субботу, 3 июня, выходит долгожданный выпуск сериала "Доктор Кто". 10 сезон начинался достаточно легко. Однако перейдя за середину сильно разогнался. В 8 серии продолжится сюжетная арка, которая началась две серии назад. Доктор, Билл и Нордол снова будут бороться с загадочными зомби-монахами. Однако на этот раз враги в большинстве – ведь им удалось завоевать мир.

Зрители с нетерпением ждали 8 серию «Доктора Кто». Ведь в конце последней финал оказался излишне открытым, чтобы спокойно переварить его.

В придуманной стране, на границе которой собрались британские, русские и китайские войска появилась загадочная пирамида. Доктор, Билл и Нордол прибывают к странному сооружению. Там повелитель времени встречается с одним из монахов. Тот заявляет, что они не будут завоевывать мир, пока их не попросят. Сначала армии решают объединить усилия, чтобы уничтожить пирамиду. Эту меру даже одобряет Доктор. Но к пирамиде сначала падает самолет, из которого выпустили ракету, а позже и русская подлодка, также выпустившая снаряд по цели. При этом все часы в мире превратились в Часы Судного дня и стремительно приближались к полуночи – концу света.

Оказалось, что миру грозит уничтожение не от монахов. А от страшной бактерии. Ее случайно производят в лаборатории, где один из сотрудников лишился очков из-за глупого стечения обстоятельств, а второй оказался невнимательным из-за похмелья. Доктор оставляет представителей армий с Билл и Нордолом, а сам отправляется в лабораторию. Там они с девушкой придумывают план, как спасти всех от вымирания. Вот только перед повелителем времени захлопывается дверь, а чтобы ввести код ему потребовалось бы вести код. Но зрители помнят, что Доктор потерял зрение. Билл пугается за своего друга. В результате она просит монахов все исправить. Доктору возвращается зрение, но ему говорят, что это лишь для того, чтобы он видел порабощение Земли.

Новая серия проходит в параллельном мире. Тут история человечества переписана так, что монахи-зомби существовали всегда. Их статуи стоят на всех площадках в мире. А люди стали их рабами. Но Доктор остался в этом мире. Он продолжает спасать людей, показывая им тот текст, при помощи которого ранее узнал о симуляции мира. Также периодически он выходит с видеобращениями на экранах во всем мире.

И да, в новой серии полноценно возвращается Мисси. Судя по промо-ролику, к ней обратилась Билл. А до ее хранилища смогли добраться при помощи Нордола. Мисси говорит, что остановить монахов можно только убив того, кто попросил их спасти мир. При этом почему-то Билл стреляет в Доктора. Потому что он говорит ей, что это он попросил Монахов захватить мир.

Также появился кусок из серии на Youtube-канале ВВС (видео внизу). Там Билл и Нордол плывут на каком-то корабле. Неожиданно начинается проверка документов. Кажется. У новой спутницы доктора проблемы с ними, так как она начала переживать. Но чем заканчивается сцена не понятно, ведь канал оборвал ее.

Фото: кадры из сериала

Видео: Youtube / BBC, Doctor Who